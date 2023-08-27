Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Взрывы прогремели на АЗС в Румынии
На заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии в субботу вечером произошли два взрыва, за ними последовали еще два. По данным местных СМИ, в результате происшествия один человек погиб, 46 человек, включая 26 пожарных, пострадали.
Как уточняет телеканал Digi 24, взрывы произошли в городе Креведия уезда Дымбовица, передает РИА «Новости».
Первый взрыв произошел около 19.30 мск. Несмотря на усилия пожарных, пламя перекинулось на вторую цистерну с газом, и около 21.00 прогремел второй взрыв. Из опасной зоны были эвакуированы более 3 тыс. человек. Риски новых взрывов сохраняются.
В пригородах Бухареста уже отмечено повышенное загрязнение воздуха, гражданам рекомендовано закрыть окна.
Руководитель пресс-службы правительства Румынии Михай Константин сообщил, что Бухарест планирует просить ЕС о помощи в лечении пострадавших от взрывов. В военный госпиталь в Брюсселе, по его данным, двое пострадавших прибудут в ночь на воскресенье. Также он сообщил о 16 пациентах, которым потребовалась интубация.