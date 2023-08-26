Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.4 комментария
Медведев допустил признание Абхазии и Южной Осетии не боящимися Запада странами
Медведев: Независимость Абхазии и Южной Осетии могут признать другие страны
Независимость Абхазии и Южной Осетии со временем могут признать те государства, которые не побоятся мнения Запада, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Вопрос о перспективах такого признания очень тонкий, связан с ситуацией в мире, но история расставит все на свои места, и государства, которые не побоятся мнения западных товарищей, признают Южную Осетию и Абхазию, заявил Медведев в интервью ТАСС и RT.
Замглавы Совбеза напомнил, что для возникновения субъекта международного права, то есть государства, важен сам факт признания, при этом не говорится о том, что факт должен быть признан определенным количеством стран, или ООН.
По словам Медведева, что в таком же положении находятся несколько территорий, например, Турецкая республика Северного Кипра.
«Они тоже не признаны, но это не мешает их считать самостоятельными. Например, их признает Турция. Есть и ряд других правосубъектных образований, я уже не говорю о бесконечных разговорах про Косово», – заключил политик.
В то же время, он надеется на прагматизм властей Грузии для признания Абхазии и Южной Осетии и выстроить с ними отношения, потому что исторически это близкие народы. При этом Медведев не стал комментировать нынешнее состояние грузино-абхазских и грузино-югоосетинских отношений, подчеркнув, что нынешнее руководство Грузии и стоящая у власти политическая сила отличаются прагматизмом.
Ранее Медведев заявил, что бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили несет ответственность за события в Южной Осетии в 2008 году.