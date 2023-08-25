Медведев назвал бывшего грузинского президента «дурачком и психопатом»

Медведев напомнил об ответственности Саакашвили за события 2008 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Финальное решение принимает первое лицо государства, на него возлагается ответственность, со стороны Грузии им был именно Саакашвили, он принимал решение о начале агрессии, заявил Медведев в интервью ТАСС и RT.

Даже при учете роли США в тех событиях в конечном итоге сводится к решению одного лица – руководителя государства, поэтому «из песни слова не выкинешь», отметил Медведев.

По его словам, Саакашвили – это «дурачок, который купился на всю эту историю, человек с раздутым самомнением, которое в конечном счете превратило его в политический труп».

Бывший грузинский лидер в 2008 году уже был «психически нестабилен», это сказалось на том, что произошло. «То, что он психопат, человек, который имел неуравновешенную психику, который принимал во время конфликта стимуляторы, – не знаю, что он нюхал, курил, галстуки жевал – было видно», – сказал Медведев,

Напомним, сейчас Саакашвили отбывает шестилетнее наказание на родине, с мая 2022 года он находится в тбилисской клинике «Вивамеди» с жалобами на здоровье.