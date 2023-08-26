Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.0 комментариев
США рассекретили документы о госперевороте в Чили в 1973 году
Американские власти рассекретили два документа о госперевороте в Чили в 1973 году, в результате которого был свергнут президент Сальвадор Альенде и к власти пришел Аугусто Пиночет, сообщает посольство США в Сантьяго.
В первом документе ЦРУ от 8 сентября президента США Ричарда Никсона информируют о полученных сведениях о «возможной ранней попытке военного переворота». В частности, в документе уточняется, что в военно-морских силах есть «волнения», они намерены свергнуть правительство и заявляют, что располагают поддержкой сухопутной армии и ВВС, передает РИА «Новости».
Во втором отчете, сделанном в день переворота 11 сентября, говорится, что президент Альенде по-прежнему надеется, что «временные меры позволят избежать столкновений», но планы офицеров ВМС начать военные действия против правительства уже поддержали ключевые армейские подразделения.
Правительство Чили поблагодарило власти США за рассекречивание документов.
Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тыс. человек, почти 1,2 тыс. пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тыс. человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, но в 2006 году он умер.