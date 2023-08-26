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    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    31 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    11 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    14 комментариев
    26 августа 2023, 12:22

    Путин поздравил главу Абхазии с годовщиной международного признания республики

    Президент РФ Путин поздравил главу Абхазии Бжанию с годовщиной международного признания независимости республики

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин направил президенту Абхазии Аслану Бжании поздравительную телеграмму по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики.

    В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что в августе 2008 года Россия, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, признала государственный суверенитет республики.

    Путин отметил, что за прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Президент России также заявил, что отношения России и Республики Абхазия вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства.

    Глава государства заверил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, в решении актуальных экономических и социальных задач.

    В завершении поздравления президент России пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира, благополучия и процветания.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, в этой связи Россия была вынуждена провести операцию по принуждению агрессора к миру – уже к концу августа Москва признала Абхазию и Южную Осетию суверенными независимыми государствами. В том же году независимость республик признала Никарагуа, через год – Венесуэла, затем Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.

    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (29)
    24 августа 2023, 20:07
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только накануне вернулся из Африки.

    «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал президент.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Президент выразил соболезнования семьям погибших в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

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    23 августа 2023, 13:27
    Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС

    Путин заявил о готовности России способствовать расширению круга участников БРИКС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Кроме того, Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, передает ТАСС.

    «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 13:14
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

    Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

    «Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

    Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.

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    24 августа 2023, 19:16
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом не будет забыт.

    Он подчеркнул, что экспертизы по этому делу потребуют времени, а также отметил, что СК начал предварительное расследование, и оно будет доведено до конца.

    «Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета – они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», – заверил глава государства.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о катастрофе самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

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    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

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    24 августа 2023, 19:25
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком и предпринимателем, но это был человек сложной судьбы, считает президент России Владимир Путин.

    «Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела», – поделился воспоминаниями глава государства на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «он (Пригожин) был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

    Также он добавил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. «Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (14)
    24 августа 2023, 16:11
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка «Алеша», кадры встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Зарубин добавил, что подробности последуют, передает РИА «Новости».

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    24 августа 2023, 17:23
    Путин пообещал помочь с лечением механика-водителя танка «Алеша»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.

    Главе государства во время встречи рассказали, что механик-водитель получил ранение в ходе боевых действий, ему требуется лечение из-за трещины в височной части головы, передает РИА «Новости».

    Также президенту доложили, что боец не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий.

    «Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали... не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», – сказал Путин .

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.


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    23 августа 2023, 21:30
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении.

    «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – цитирует ТАСС Путина. Он заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской дуги.

    «Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», – отметил президент.

    Он отметил, что вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит, прежде всего, на солдатах, на тех, кто на передовой.

    «Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге. Поздравляю всех вас, всю Россию с замечательным праздником – с победой на Курской дуге», – добавил глава государства.

    После этого на концерте была объявлена минута молчания.

    Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.

    Коментарии (8)
    25 августа 2023, 14:17
    Путин обсудил с Совбезом поддержку соотечественников за рубежом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась поддержка россиян за рубежом.

    «Сегодня несколько вопросов на повестке дня. Один из них – поддержка соотечественников за рубежом», – сказал глава государства в начале совещания, передает ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие после февраля 2022 года россияне еще могут вернуться на родину, но в скором времени может быть уже поздно.

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    25 августа 2023, 15:39
    Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам

    Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» полку и четырем бригадам

    Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований одному полку и четырем бригадам.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства постановил присвоить почетное наименование «гвардейская» 107-й ракетной Мозырьской ордена Ленина Краснознаменной бригаде, 8-й зенитной ракетной Шавлинской ордена Кутузова бригаде, 18-й бригаде армейской авиации и 238-й артиллерийской бригаде. Почетное наименование «гвардейский» также получил 70-й мотострелковый полк.

    Уточняется, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личными составами бригад и полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее глава государства подписал указ о присвоении 14-му истребительному авиационному полку почетного наименования «гвардейский».

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    24 августа 2023, 11:17
    Путин назвал согласование декларации саммита БРИКС непростым

    Tекст: Алина Власенко

    Согласование декларации саммита БРИКС оказалось непростым, но президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита.

    «Работа была непростой», – заявил Путин, добавив, что Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС.

    Путин также поздравил новые страны БРИКС, заверив, что Россия будет продолжать работать над расширением влияния объединения в мире, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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    23 августа 2023, 22:17
    Путин пообщался с жителями Курской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пообщался в среду с жителями в Курской области после того, как выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге.

    Люди тепло встретили и окружили президента, многие тянули руки для рукопожатия, просили сфотографироваться. «Мы вас любим! Спасибо вам! Спасибо, что приехали, что не забываете нас! Будьте здоровы!» – раздавались возгласы из толпы. Также люди скандировали: «Россия! Россия! Россия!» Путин тепло приветствовал собравшихся, уходя, он пожелал: «Всего хорошего!»

    Среди тех, кто присутствовал на концерте, были также военнослужащие, ветераны, общественные деятели (в том числе дирижер Юрий Башмет) и другие, передает ТАСС.

    Глава государства на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении заявлял, что значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

    Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.

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    23 августа 2023, 18:56
    Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну

    Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой космического модуля «Чандраян-3» на Луну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поздравил индийского коллегу Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой космического модуля станции «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны.

    Глава Российского государства направил Мурму и Моди поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

    В ней президент России поздравил их с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луне и подчеркнул, что это – большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.

    Напомним, индийская «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе Луны.

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      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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