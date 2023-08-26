Путин поздравил главу Абхазии с годовщиной международного признания республики

Президент РФ Путин поздравил главу Абхазии Бжанию с годовщиной международного признания независимости республики

Tекст: Антон Никитин

В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что в августе 2008 года Россия, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, признала государственный суверенитет республики.

Путин отметил, что за прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Президент России также заявил, что отношения России и Республики Абхазия вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства.

Глава государства заверил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, в решении актуальных экономических и социальных задач.

В завершении поздравления президент России пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии – мира, благополучия и процветания.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, в этой связи Россия была вынуждена провести операцию по принуждению агрессора к миру – уже к концу августа Москва признала Абхазию и Южную Осетию суверенными независимыми государствами. В том же году независимость республик признала Никарагуа, через год – Венесуэла, затем Науру, Тувалу, Вануату и Сирия.