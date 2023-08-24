Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Путин раскритиковал «радикальный неолиберализм» против традиционных ценностей
Путин раскритиковал направленный против традиционных ценностей «радикальный неолиберализм»
Президент Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» раскритиковал навязываемый Западом «радикальный неолиберализм», направленный против традиционных ценностей.
По словам президента, «радикальный неолиберализм» направлен на уничтожение традиционных ценностей, в том числе институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций. Путин подчеркнул, что это представляет угрозу становлению нового миропорядка, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им.