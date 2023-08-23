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Путин пообщался с жителями Курской области
Президент России Владимир Путин пообщался в среду с жителями в Курской области после того, как выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге.
Люди тепло встретили и окружили президента, многие тянули руки для рукопожатия, просили сфотографироваться. «Мы вас любим! Спасибо вам! Спасибо, что приехали, что не забываете нас! Будьте здоровы!» – раздавались возгласы из толпы. Также люди скандировали: «Россия! Россия! Россия!» Путин тепло приветствовал собравшихся, уходя, он пожелал: «Всего хорошего!»
Среди тех, кто присутствовал на концерте, были также военнослужащие, ветераны, общественные деятели (в том числе дирижер Юрий Башмет) и другие, передает ТАСС.
Глава государства на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении заявлял, что значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.
Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.
Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.