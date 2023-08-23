  • Падение самолета Пригожина: что известно о катастрофе
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как Россия изменит БРИКС
    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших
    Опубликовано первое фото поверхности Луны с индийского модуля «Викрам»
    Страны БРИКС приняли параметры расширения сообщества
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    27 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    9 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 22:17

    Путин пообщался с жителями Курской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пообщался в среду с жителями в Курской области после того, как выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге.

    Люди тепло встретили и окружили президента, многие тянули руки для рукопожатия, просили сфотографироваться. «Мы вас любим! Спасибо вам! Спасибо, что приехали, что не забываете нас! Будьте здоровы!» – раздавались возгласы из толпы. Также люди скандировали: «Россия! Россия! Россия!» Путин тепло приветствовал собравшихся, уходя, он пожелал: «Всего хорошего!»

    Среди тех, кто присутствовал на концерте, были также военнослужащие, ветераны, общественные деятели (в том числе дирижер Юрий Башмет) и другие, передает ТАСС.

    Глава государства на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении заявлял, что значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

    Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.

    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 13:27
    Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС

    Путин заявил о готовности России способствовать расширению круга участников БРИКС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Кроме того, Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, передает ТАСС.

    «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 13:14
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

    Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

    «Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

    Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.

    Коментарии (36)
    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (18)
    23 августа 2023, 11:05
    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС

    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС в видеоформате

    Tекст: Алина Власенко

    Участие президента России Владимира Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете.

    По его словам, все участники ценят активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита. «Такое чувство, что президент России присутствует в залах саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС», – заявил Кгвете, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. В видеообращении к участникам делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 01:29
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:23
    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе

    Глава ЛНР Пасечник сообщил Путину, что обстановка в регионе остается напряженной

    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений, доложил врио главы региона Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения», – сказал врио главы ЛНР.

    Пасечник сообщил, что, согласно распоряжению главы государства, в ЛНР прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что у Пасечника «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

    Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:38
    Путин указал на главную проблему в новых регионах России

    Путин назвал низкие доходы и высокие цены главной проблемой в новых регионах России

    Путин указал на главную проблему в новых регионах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Невысокие доходы граждан и растущие цены – ключевая проблема в новых регионах страны, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «На мой взгляд, главная проблема – это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», – приводит его слова ТАСС.

    Путин дал Пасечнику поручение заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в новых регионах одновременно с решением вопросов безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован – этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», – сказал глава государства.

    Также Путин обратил внимание, что численность населения ЛНР восстанавливается. «Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», – сказал глава государства.

    Он выразил уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», – заверил Пасечника президент.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Также в ходе встречи Путин заявил, что украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 23:24
    Путин пообщался с коллегами по БРИКС из ситуационного центра Кремля

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

    Глава государства присоединился к ней по видеосвязи – из ситуационного центра Кремля, передает ТАСС.

    Во вторник в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся XV саммит объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На месте российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии в онлайн-формате.

    В видеообращении к участникам Делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 02:23
    Путин похвалил работу команды Балицкого в Запорожской области
    Путин похвалил работу команды Балицкого в Запорожской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин положительно оценил работу врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его команды. Этой встречей в ночь на среду продолжился напряженный рабочий график главы государства.

    «Я вижу, что вся команда ваша мобилизована – в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется – в экономике, в социальной сфере», – сказал Путин на встрече с Балицким, передает ТАСС.

    Балицкий со своей стороны отметил важность предстоящего 1 сентября, поскольку это второй День знаний в жизни региона после воссоединения с Россией. «Сергей Владиленович [Кириенко] вопрос держит на контроле, буквально вчера он был, мы проверяли школы, инспектировали. Все дети, могу сказать с уверенностью, обеспечены учебниками. В школах в полном объеме работают все образовательные и развивающие мероприятия, проводятся кружки. Выплачен в полном объеме учителям, которые ведут внеклассное чтение, объем денег, и также [это] предусмотрено в бюджете. Все школы охраняются по лицензии Росгвардии, во всех школах сегодня у нас обеспечение педагогов и заведений бесплатным питанием, дети первых–четвертых классов получают в полном объеме», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Также врио главы Запорожской области доложил главе государства, что сухопутный маршрут вокруг Азовского моря работает в полном объеме. «Нацисты продолжают, конечно, бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, мы это понимаем, и то, что было сделано, сегодня дает свои плоды», – сообщил он.

    Кроме того, Балицкий сообщил, что, согласно результатам социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают политику президента Путина. Он отметил также, что «Единую Россию» поддерживают 71% избирателей, и выразил уверенность, что партия получит заслуженный результат на выборах.

    Чуть ранее Путин встретился в Кремле с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили ситуацию в регионе и, в частности, подготовку к сентябрьским выборам.

    Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 18:56
    Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну

    Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой космического модуля «Чандраян-3» на Луну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поздравил индийского коллегу Драупади Мурму и премьера страны Нарендру Моди с успешной посадкой космического модуля станции «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны.

    Глава Российского государства направил Мурму и Моди поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

    В ней президент России поздравил их с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луне и подчеркнул, что это – большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.

    Напомним, индийская «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе Луны.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 21:30
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении.

    «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – цитирует ТАСС Путина. Он заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской дуги.

    «Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», – отметил президент.

    Он отметил, что вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит, прежде всего, на солдатах, на тех, кто на передовой.

    «Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге. Поздравляю всех вас, всю Россию с замечательным праздником – с победой на Курской дуге», – добавил глава государства.

    После этого на концерте была объявлена минута молчания.

    Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.

    Коментарии (5)
    23 августа 2023, 13:17
    Путин выразил благодарность странам БРИКС за усилия по урегулированию на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона благодарна другим странам БРИКС за их усилия в мирном урегулировании кризиса на украинской территории, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы благодарны коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами», – цитирует Путина ТАСС.

    Также российский лидер принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Он заявил, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 13:50
    Путин призвал расширить роль женщин в делах стран БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона полагает, что роль женщин в БРИКС нужно увеличить, и поддерживает предложение ЮАР по встрече министров на эту тему, заявил президент России Владимир Путин.

    «Поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни государств, несомненно, должна расширяться», – заявил Путин по видеосвязи на саммите БРИКС, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил благодарность странам БРИКС за их усилия в мирном урегулировании кризиса на украинской территории.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 21:25
    Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве.

    «Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в день празднования годовщины победы в Курской битве подчеркнул, что в настоящее время, как и в 1943 году, победа будет за Россией.

    Коментарии (0)
    Главное
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    Макрон сказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным
    МиГ-29 перехватил норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов
    Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке
    Мишустин: Прогнозы о сложностях с бюджетом России не оправдались

    Единая валюта БРИКС поможет пережить кризис

    БРИКС делает активные шаги по снижению зависимости от доллара. Мало того, что страны начали активно торговать в местных валютах, банк БРИКС еще и переходит на кредитование в нацвалютах. И конечно, самый обсуждаемый вопрос – создание единой валюты стран БРИКС. Как она может выглядеть и как может помочь во время очередного финансового кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

    Срочные меры по восстановлению ключевого транспортного маршрута России оказались эффективными. В среду вновь начат пропуск поездов по участку БАМа, всего три дня назад разрушенному стихией. Что произошло, почему этот маршрут настолько принципиален и как удалось столь быстро восстановить движение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вучич унизил Зеленского в Греции

    Президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине». Эта встреча состоялась в Афинах, обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............