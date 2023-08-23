Генконсул: В Россию из Алма-Аты вернулась половина уехавших в 2022 году россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

В прошлом году в Алма-Ату прибыло более 100 тыс. россиян, почти половина вернулась на родину, а часть перебралась в другие страны. В Казахстане осели около 50-55 тыс. человек, передает ТАСС.

При этом, по словам Боброва, «ситуация с обращениями граждан в наше консульское учреждение остается острой».

В Алма-Ате наиболее часто востребовано получение справок об отсутствии судимости и оформление паспортов для поездки за границу.

Генконсул пояснил, что большинство россиян въехали в Казахстан с внутренними паспортами, а теперь хотят подать в казахстанские миграционные органы документы для оформления разрешений на временное проживание или ВНЖ.

Также в консульстве отметили, что среди приехавших в Алма-Ату россиян большое число бывших граждан Казахстана или их потомков.

Власти Казахстана уточняли ранее, что после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года около 400 тыс. россиян приехали в республику.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за границу россияне еще могут вернуться на родину, но в скором времени из-за нагнетаемой на Западе истерии может быть уже поздно.