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В Россию из Алма-Аты вернулась половина уехавших в 2022 году россиян
Генконсул: В Россию из Алма-Аты вернулась половина уехавших в 2022 году россиян
Половина граждан России вернулась в страну из Алма-Аты после отъезда в 2022 году, сообщил генконсул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров.
В прошлом году в Алма-Ату прибыло более 100 тыс. россиян, почти половина вернулась на родину, а часть перебралась в другие страны. В Казахстане осели около 50-55 тыс. человек, передает ТАСС.
При этом, по словам Боброва, «ситуация с обращениями граждан в наше консульское учреждение остается острой».
В Алма-Ате наиболее часто востребовано получение справок об отсутствии судимости и оформление паспортов для поездки за границу.
Генконсул пояснил, что большинство россиян въехали в Казахстан с внутренними паспортами, а теперь хотят подать в казахстанские миграционные органы документы для оформления разрешений на временное проживание или ВНЖ.
Также в консульстве отметили, что среди приехавших в Алма-Ату россиян большое число бывших граждан Казахстана или их потомков.
Власти Казахстана уточняли ранее, что после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года около 400 тыс. россиян приехали в республику.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие за границу россияне еще могут вернуться на родину, но в скором времени из-за нагнетаемой на Западе истерии может быть уже поздно.