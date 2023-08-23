Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе

Глава ЛНР Пасечник сообщил Путину, что обстановка в регионе остается напряженной

Tекст: Ольга Никитина

«Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения», – сказал врио главы ЛНР.

Пасечник сообщил, что, согласно распоряжению главы государства, в ЛНР прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что у Пасечника «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».