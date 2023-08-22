В 38 регионах филиалы Общества «Знание» присоединились к празднованию Дня флага

Tекст: Олег Исайченко

«Российское общество «Знание» проводит целую серию просветительских патриотических мероприятий в честь Дня Государственного флага нашей страны. Нам важно, чтобы о государственных символах, военных подвигах, героическом прошлом и настоящем России рассказывали герои нашего времени», – подчеркнул руководитель управления по развитию УрФО Российского общества «Знание» Иван Попп.

«Ребята узнают важнейшие факты, события и мнения «из первых уст», что, естественно, влияет на формирование мировоззрение молодежи – людей, которые уже в скором времени будут нести полную ответственность за Родину», – отметил собеседник.

22 августа в России отмечается День государственного флага. Общество «Знание» в честь праздника организовало масштабную просветительскую программу в регионах. От Хабаровского края до Калининградской области на городских и сельских площадках в рамках трека «Знание. Лекторий» состоялись различные мероприятия, участниками которых стали более 30 тыс. человек.

Выступления представителей Архангельского отделения Общества «Знание» прошли в одной из самых труднодоступных точек планеты – в национальном парке «Российская Арктика». В поселке Белушья Губа на архипелаге Новая земля в детском саду и воинской части эксперты представили слушателям историю российского триколора.

О геральдике и символах России лекторы рассказали и в оздоровительных лагерях. Так, в Пензенской области состоялся марафон выступлений в детских центрах. В Саратовской и Вологодской областях участниками мероприятий стали ребята из новых регионов, которые впервые встречают этот день в качестве граждан России. Большинство лекций и мастер-классов были организованы в сельской местности, где с местными провели просветительские беседы о значении флага страны.

Одно из самых ярких событий прошло в Рязанской области. Более 200 велосипедистов и самокатчиков проехали по улицам областного центра с флагами. Старт пробегу дала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Она поздравила рязанцев с Днем Государственного флага России от имени губернатора региона Павла Малкова. «Наш флаг – это один из главных символов нашей страны, символ величия нашей общей истории, нынешних и грядущих побед», – отметила Рослякова.

Для всех желающих Общество «Знание» совместно с представителями молодежного центра «Гранит», ДОСААФ и УМВД по Рязанской области провело мастер-классы, лекции и флешмоб «Мой флаг».

Кроме того, в 10 регионах прошли мероприятия для государственных служащих в рамках трека «Знание.Государство». Они объединили более 9 тыс. человек в Москве, республиках Алтай, Татарстан, Башкортостан, Ульяновской, Смоленской, Кировской, Иркутской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Лекторы подробно остановились на вопросах происхождения государственных символов.

В Уральском федеральном округе прошли форумы «Знание.Герои». С детьми встретились лекторы Общества «Знание»: Герой России Олег Касков, сотрудник Регионального центра патриотического воспитания Александр Вилисов и ветеран СВО Андрей Казаков. Они выступили с лекцией о русской воинской славе «И развились знамена чести».

Лекторы представляли имена героев, описывали подвиги русских военных на полях специальной военной операции, разъясняли причины проведения СВО. В Тюменской области в детском лагере «Витязь» для ребят был организован квест по станциям: «Служу Отечеству», «Технические средства таможенного контроля», «Кинологическая станция», «Станция Самозащиты», «История Тюменской таможни» и другим.

В целом, к празднику присоединились 38 регионов. Среди них – республики Чечня, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Крым, Коми, Удмуртия, Чувашия, ХМАО-Югра, Ульяновская, Нижегородская, Оренбургская, Кировская, Саратовская, Самарская, Пензенская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Архангельская, Псковская, Калининградская, Вологодская, Волгоградская, Калужская, Курская, Смоленская, Рязанская, Ярославская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Москва, Севастополь, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности.

В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.