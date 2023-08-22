Климатолог предсказала повышение температуры на юге Франции до 50 градусов

Климатолог Виме: Температура на юге Франции к 2050 году может в летний сезон достигать 50 градусов Цельсия

Tекст: Антон Никитин

Климатолог заявила в интервью радиостанции France Info, что во второй половине XXI века, а может быть, и раньше, температура на юге Франции может достичь 50 градусов Цельсия. Виме также отметила, что летний сезон во Франции станет длиннее, а тепловые волны с июня по сентябрь будут более интенсивными и продолжительными, передает ТАСС.

По словам эксперта, к 2040 году в Лионе на юго-востоке Франции число дней с аномально высокой температурой составит 35, в то время как в конце прошлого века этот показатель не превышал десяти дней. Виме заявила, что подобная жара летом станет обычным явлением к 2050 году, если объемы выбросов парниковых газов не уменьшатся.

Во вторник национальная метеорологическая служба Meteo France объявила, что средняя температура во Франции достигла 26,63 градуса Цельсия и на 5,8 градуса превысила показатели климатической нормы для конца августа, рассчитанные с 1991 по 2020 год.

В понедельник температура сразу в нескольких французских городах побила рекорды. Так, в Лапалю (южный департамент Воклюз) температура достигла 42,7 градуса. В департаменте Дром, где объявлен красный уровень угрозы из-за жары, 42,4 и 42,5 градуса были зафиксированы в коммунах Венсобр и Пюи-Сен-Мартен.

Ранее власти объявили красный (максимальный) уровень климатической угрозы из-за жары в четырех департаментах в южной части страны: Ардеш, Верхняя Луара, Дром и Рона.

Напомним, в конце июля Гидрометцентр предупреждал о распространении аномальной жары из Европы на юг Турции.