Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.8 комментариев
Коллега погибшего в Москве гида раскрыл детали работы
Коллега погибшего в Москве гида Филиппова раскрыл детали его работы
Гид погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, экскурсии он проводил только для заработка, рассказал диггер Даниил Давыдов.
По его словам, Филиппов не был диггером, а просто водил экскурсии. Гид «не очень давно под землей» и не любил это занятие, передает РИА «Новости».
Диггер рассказал, что опыт проведения экскурсий под землей у Филиппова был около трех лет.
Напомним, во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело. В СК сообщили, что установлены причастные к организации экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, ряд лиц объявлен в розыск в рамках уголовного дела о гибели ее участников.