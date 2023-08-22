Коллега погибшего в Москве гида раскрыл детали работы

Коллега погибшего в Москве гида Филиппова раскрыл детали его работы

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, Филиппов не был диггером, а просто водил экскурсии. Гид «не очень давно под землей» и не любил это занятие, передает РИА «Новости».

Диггер рассказал, что опыт проведения экскурсий под землей у Филиппова был около трех лет.

Напомним, во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело. В СК сообщили, что установлены причастные к организации экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, ряд лиц объявлен в розыск в рамках уголовного дела о гибели ее участников.