В связи с гибелью диггеров в подземельях Москвы ряд лиц объявлен в розыск

Ряд лиц объявлен в розыск по делу о гибели участников экскурсии по подземной реке Неглинке

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается на сайте СК, открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Гид-диггер, с которым было семь человек, проводил экскурсию по подземной реке Неглинке. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. Состояние остальных сейчас неизвестно.

Установлены три человека, которые причастны к организации экскурсии. С одним из них ведутся следственные действия, следствие попросит суд арестовать его. Организаторы утверждали, что предлагаемые ими экскурсии безопасны, хотя проникали в подземные сооружения незаконно – право находиться там есть только у специальных служб. В рамках расследования прошли обыски.

Напомним, во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело.

