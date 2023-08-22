ВЦИОМ: Россияне чаще всего ассоциируют страну с государственной символикой

Tекст: Алина Власенко

Согласно результатам исследования, образ России в общественном сознании россиян устойчив и наполнен позитивными смыслами. Олицетворяющие Россию символы назвали 68% граждан, еще треть затруднились с ответом (32%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.



Как и в прежние годы, Россия чаще всего ассоциируется у россиян с государственной символикой – гербом, флагом и гимном (13%). Вторая группа ассоциаций – люди, граждане страны (9%) и присущие им качества – «любовь к стране и патриотизм» – 9%, «единство и сплоченность» – 4%, «доброта и душевность» – 3%, «гордость за страну и народ» – 3%. Единственная персона, фигурирующая в ответах россиян, – президент России Владимир Путин, его назвали 5%.

К третьей группе ассоциаций можно отнести великодержавность, могущество России (7%) и ее атрибуты – «армия, флот и вооружение» – 3%, «большая территория» – 3%, культура, история – по 2%. Часть опрошенных также полагают, что Россию олицетворяет богатство природы (4%), а конкретные образы животного (медведь) и растительного (береза) мира назвали 4% и 2% соответственно.

Государственный герб чаще фигурировал в ответах молодежи 18–34 лет (18–24 лет – 10%, 25–34 лет – 12% против 4% среди граждан старше 60 лет), а флаг и гимн – в ответах 45–59-летних (13% и 6% соответственно). У представителей поколения старше 60 лет Россия ассоциируется прежде всего с патриотизмом (15%).

Триада государственных символов – герб, флаг и гимн – неизменно вызывает у россиян возвышенные чувства. Чаще всего гордость и восхищение испытывают в отношении гимна страны – 72%, тогда как в отношении флага и герба – 68% и 64% соответственно. В общей сложности гордость и восхищение в отношении сразу трех рассматриваемых государственных символов испытывают 57% россиян.

Опрос проведен посредством телефонного интервью 13 августа среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.