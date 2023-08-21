Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.17 комментариев
В Кремле подтвердили участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин 22–24 августа в формате видеосвязи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает пресс-служба Кремля.
На сайте отмечается, что на заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.
Как указали в пресс-службе, в Йоханнесбурге будет присутствовать делегация России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран «пятерки» обсудят на саммите вопрос расширения организации. Также сообщалось, что на саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.