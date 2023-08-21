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    Уничтожены три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
    Российские удобрения заполнили рынок Германии
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    Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чем будет отличаться мировой порядок при БРИКС

    Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

    0 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    102 комментария
    21 августа 2023, 14:50

    В Пятигорске открылась вторая смена молодежного форума «Машук»

    В Пятигорске прошло открытия второй смены всероссийского молодежного образовательного форума «Машук» платформы «Росмолодежь.События», участниками смены стали 1 тыс. молодых людей из разных регионов.

    Участники работают по шести направлениям: «Открытие», «Общение», «Познание», «Творчество», «Просвещение», «Объединение». Еще 100 подростков в возрасте 14-17 лет приехали на форум для участия в специальном заезде «Отрочество», соорганизатором которого выступает «Движение Первых», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В церемонии открытия второй смены приняли участие зампредседателя правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко и эксперт департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента в СКФО Светлана Самофалова.

    Калинченко пожелала собравшимся за неделю работы на форуме не только получить полезные знания и яркие эмоции, но и обрести новых друзей. «Мы рады видеть на ставропольской земле представителей 87 субъектов Российской Федерации. Уверена, здесь вы получите полезные знания, найдете друзей, зарядитесь положительными эмоциями, чтобы потом зажечь своей энергией учеников. «Машук» – форум знаний, возможностей, место силы. Желаю, чтобы ближайшая неделя была наполнена активностями и массой положительных эмоций», – сказала она.

    «Дорогие участники форума «Машук», добро пожаловать на наш гостеприимный и прекрасный Северный Кавказ. Уверена, что вы увезёте с собой самые добрые, светлые и счастливые воспоминания. Успешной работы на смене и удачи, друзья», – сказала Самофалова.

    К участника обратился и директор образовательного форума «Машук» Иван Пальцев.

    «Мы собрали на «Машуке» тех, кто отражает главный посыл нашего форума – «Служение будущему» – педагогов, наставников. Всех тех, кто дает молодым россиянам разумное, доброе и вечное. Спасибо вам за этот труд. Успешной работы на форуме», – сказал он.

    Во время церемонии открытия почетные гости вместе с «Машуком» получили его первый «паспорт»: в этом году форуму исполнилось 14 лет. Участники «Машука» запустили «Сердце форума», объединяющее все регионы России, представители которых собрались в этом году на Комсомольской поляне.

    Партнерами форума выступают Минпросвещения, Минобрнауки, а также «Движение Первых», Российское общество «Знание», аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка и другие.

    20 августа 2023, 20:50
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X (экс-Twitter, соцсеть заблокирована в России).

    На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».

    Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая-нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».

    Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

    Коментарии (41)
    20 августа 2023, 19:58
    Зеленский предложил «отдать» Белгород в обмен на членство Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство республики в НАТО, сообщает «Страна.ua».

    Так ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО в воскресенье уничтожила три цели в воздухе.

    Коментарии (71)
    20 августа 2023, 15:55
    На Западе назвали условие победы Украины
    На Западе назвали условие победы Украины
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву необходимо мобилизовать три миллиона человек, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, считают журналисты немецкого издания Die Welt.

    При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех миллионов, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

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    20 августа 2023, 22:57
    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»

    Захарова сочла слова Зеленского о Белгороде возможным признаком «передозировки»

    Захарова заподозрила у Зеленского «передозировку»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

    Захарова в ответ на слова Зеленского заявила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Когда Зеленскому задали вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО, президент Украины ответил, что готов «обменять» Белгород.

    Коментарии (30)
    20 августа 2023, 17:58
    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

    Кадыров: Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц техники

    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении СВО уничтожили десятки единиц украинской техники, Украина несет большие потери на этом направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как указал Кадыров в своем Telegram-канале, на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. По его словам, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что только Ореховском направлении российская армия уничтожила десятки единиц военной техники противника, ВСУ несут большие потери.

    Глава Чечни опубликовал предоставленное с фронта видео, на котором, по его словам, запечатлена уничтоженная западная техника.

    В прошлый понедельник Кадыров заявил, что из Чечни в зону проведения СВО на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, отметив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов.

    Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

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    20 августа 2023, 18:32
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году власти Израиля в основном не пустили в страну желающих нелегально работать украинцев, так посол Израиля в Киеве Михаил Бродский ответил на упреки Киева.

    Он уточнил, что с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. По большей части это были те, кто хотел нелегально работать в Израиле, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские власти снова рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

    Коментарии (5)
    21 августа 2023, 05:54
    Российские удобрения заполнили рынок Германии

    Bild сообщила о заполнивших рынок Германии российских удобрениях на фоне роста стоимости их производства в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за отказа стран Европы от российского газа стоимость производства удобрений в Германии подскочила на 150%, немецкий рынок заполнили удобрения из России, сообщают СМИ.

    Как указывает Bild, на удобрения санкции не распространяются. В самой России «газ стоит дешево». В результате отказ от российского газа для химической промышленности обернулся «фатальными последствиями». «Цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти – на 150%», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Издание пишет, что «газоемкое производство удобрений» оказалось «нерентабельным», а поставки «российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года выросли в пять раз». В Германии представители отрасли столкнулись с угрозой прекращения производства. BASF уже закрыл завод по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь трудности возникли у SKWP, работающей с 1915 года; компания жалуется на «узаконенный политиками дешевый импорт» из России.

    Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил об «огромных потерях». Он задается вопросом, почему российский импорт «смог вырасти». По его версии, Россия может «как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака», а производство в ЕС «вынуждено закрываться». Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.

    Напомним, ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее, ряд производств были перенесены из Европы в США. США также более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России.

    Коментарии (28)
    21 августа 2023, 05:26
    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы

    Вучич заявил Такеру Карлсону о сокрушенной в результате конфликта на Украине европейской экономике

    Вучич заявил Такеру Карлсону о крахе экономики Европы
    @ @Tucker Carlson

    Tекст: Антон Антонов

    Популярный американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что встретился в сербском посольстве в Будапеште с президентом Сербии Александром Вучичем, который заявил о крахе европейской экономики.

    Как сообщил Карлсон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), один из «тезисов» Вучича заключался в том, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику». Причем ситуация описывается как «ведомая НАТО война против России», передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подрыв российского газопровода «Северный поток» «убивает» экономику Германии, а ответственность за диверсию напрямую или опосредованно несет администрация президента США Джо Байдена.

    Подчеркивается, что «одна страна НАТО фактически атаковала другую страну НАТО», в результате «последствия ощущаются по всей Европе». Конфликт «вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России», но «усиливает всех за пределами Европы»: страны Персидского залива, Китай, Турцию.

    Карлсон заявил о «перезагрузке мира». Он сказал: «Это немного сложнее, чем «Гитлер против Черчилля», «добро против зла», демократия. Речь идет о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Это происходит прямо сейчас, но в нашей стране по каким-то причинам, кажется, только очень немногие в курсе этого».

    Напомним, в последнее время Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС.

    Коментарии (9)
    20 августа 2023, 16:55
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    Шольц: Германия не хочет войны между НАТО и Россией
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых жителей.

    Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальность действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

    Коментарии (37)
    20 августа 2023, 16:35
    В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
    В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад «умоляет» Киев о «лобовых атаках», но у украинских властей нет таких ресурсов, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.

    Источник отметил, что Киев получил всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали «сотни», также республике недостаточно машин для разминирования, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что у ВСУ просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых «умоляет Запад». По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.

    Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (16)
    21 августа 2023, 06:54
    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ

    Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении уничтожено три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств подвоза вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что в результате удара, нанесенного российскими ракетными подразделениями, также уничтожено «значительное количество живой силы» ВСУ. Кроме того, по району сосредоточения украинских войск у Новодмитровки нанесли удары РСЗО «Торнадо-С», передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ пытались отбить утраченные позиции, но им было «нанесено огневое поражение». В результате ВСУ потеряли более 30 человек, танк, БМП и два автомобиля, передает ТАСС.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили «около 30 артиллерийских позиций противника», был «поражен 120-мм миномет с расчетом». У населенного пункта Кременная российским ЗРК «Тор-М1» уничтожен украинский беспилотник. Авиация нанесла восемь ракетных ударов по ВСУ в районе Новосадового и Червоной Дибровы.

    Напомним, Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области.

    Коментарии (28)
    21 августа 2023, 03:58
    Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7

    Financial Times заявила о намерении Китая призвать коллег по БРИКС к превращению союза в геополитического соперника G7

    Стало известно о желании Китая превратить БРИКС в соперника G7
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Йоханнесбурге Пекин намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7, пишут СМИ со ссылкой на представителя Китая.

    Представитель Китая, пожелавший, чтобы его имя не называлось, заявил, что расширение БРИКС, которое позволит объединению «отвечать за долю мирового ВВП, как G7», сделает «общий голос» участников БРИКС «сильнее», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом Financial Times утверждает, что между Китаем и Индией усиливаются противоречия в вопросе того, как должно происходить расширение БРИКС – следует ли ему оставаться нейтральным клубом для отстаивания экономических интересов или стать политической силой для противостояния Западу. Неназванный бразильский дипломат подчеркнул важность того, чтобы «для присоединения новых членов были определены критерии».

    Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, их лидеры приглашены на саммит, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.


    Коментарии (13)
    21 августа 2023, 12:12
    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода

    Сенатор Джабаров: Зеленскому стоить думать не о Белгороде, а о сохранении Украины

    В Совфеде отреагировали на слова Зеленского об «обмене» Белгорода
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы позаботиться о будущем своей страны и себя лично говорит глупости, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Зеленский заявил о готовности «обменять» Белгород на членство Украины в НАТО.

     «Президент Украины Владимир Зеленский озвучил очередную фантазию, даже глупость. Совершенно очевидно – он потерял связь с реальностью, превратил политику в шоу-бизнес и цирк. Все это, видимо. Сказывается опыт работы в «95 квартале», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Он стал президентом-шантажистом, совершающим подлые и бессмысленные атаки, теракты. Но ему бы не о Белгороде сейчас думать и даже не о пиаре. Зеленскому следует позаботиться о том, чтобы сохранить остатки страны. Украина, теряя территории и политическую субъектность, приближается к полной утрате собственной государственности», – отметил он.

    «Что же касается политической жизни Зеленского, она уже предрешена. Он оказался ни на что не способным политиком и завел страну в тупик. Его никчемность очевидна и западным союзникам Украины, и его ближайшему окружению, не говоря уже о гражданах государства», – полагает парламентарий.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство страны в НАТО. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского предположила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что «придурок все еще считает, что играет в КВН». «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», – добавил парламентарий.

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости» сказал, что заявление про Белгород – «это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре». «Территории утрачены, война проиграна», – добавил он. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, «выпрашивая вооружение и деньги». Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, пресс-конференции показывают «убогость и упадок Европы».

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Позднее он дизавуировал собственное заявление, отметив, что не должен был этого говорить. По его словам, высказывание было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. После этого в Верховной раде Украины решили утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий.

    Коментарии (8)
    20 августа 2023, 15:28
    В Анапе неизвестные «переименовали» село Сукко

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Анапе неизвестные, убрав и переставив буквы, выложенные на склоне горы у населенного пункта Сукко, превратили название села в бранное слово, сообщил отдел МВД по городу.

    Как указало ведомство в своем Telegram-канале, в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что кто-то переложил камни в слове «Сукко», выложенном на склоне горы. Отмечается, что теперь надпись изображает бранное слово с восклицательным знаком, передает РИА «Новости».

    В МВД уточнили, что полиция города-курорта Анапа проведет проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю, такой инцидент произошел впервые.

    Ранее сообщалось, что двое школьников разгромили кладбище в городе Балашов Саратовской области.

    Коментарии (12)
    21 августа 2023, 13:19
    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску

    Глава Харьковской области Ганчев сообщил о боевых действиях возле Синьковки под Купянском

    Стало известно об активных боях на подступе к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Активные боевые действия происходят в районе харьковского села Синьковка под Купянском, противник уже покинул поселок, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, в настоящее время российские силы разбивают противника на подступах к Купянску. Особенно активные действия разворачиваются в районе поселка Синьковка, сам поселок ВСУ уже покинули, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков.

    Коментарии (6)
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      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

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      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

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