В Пятигорске открылась вторая смена молодежного форума «Машук»

Участники работают по шести направлениям: «Открытие», «Общение», «Познание», «Творчество», «Просвещение», «Объединение». Еще 100 подростков в возрасте 14-17 лет приехали на форум для участия в специальном заезде «Отрочество», соорганизатором которого выступает «Движение Первых», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В церемонии открытия второй смены приняли участие зампредседателя правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко и эксперт департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента в СКФО Светлана Самофалова.

Калинченко пожелала собравшимся за неделю работы на форуме не только получить полезные знания и яркие эмоции, но и обрести новых друзей. «Мы рады видеть на ставропольской земле представителей 87 субъектов Российской Федерации. Уверена, здесь вы получите полезные знания, найдете друзей, зарядитесь положительными эмоциями, чтобы потом зажечь своей энергией учеников. «Машук» – форум знаний, возможностей, место силы. Желаю, чтобы ближайшая неделя была наполнена активностями и массой положительных эмоций», – сказала она.

«Дорогие участники форума «Машук», добро пожаловать на наш гостеприимный и прекрасный Северный Кавказ. Уверена, что вы увезёте с собой самые добрые, светлые и счастливые воспоминания. Успешной работы на смене и удачи, друзья», – сказала Самофалова.

К участника обратился и директор образовательного форума «Машук» Иван Пальцев.

«Мы собрали на «Машуке» тех, кто отражает главный посыл нашего форума – «Служение будущему» – педагогов, наставников. Всех тех, кто дает молодым россиянам разумное, доброе и вечное. Спасибо вам за этот труд. Успешной работы на форуме», – сказал он.

Во время церемонии открытия почетные гости вместе с «Машуком» получили его первый «паспорт»: в этом году форуму исполнилось 14 лет. Участники «Машука» запустили «Сердце форума», объединяющее все регионы России, представители которых собрались в этом году на Комсомольской поляне.

Партнерами форума выступают Минпросвещения, Минобрнауки, а также «Движение Первых», Российское общество «Знание», аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка и другие.