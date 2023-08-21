Убившую семерых младенцев медсестру в Британии заподозрили в покушении на 30 детей

Убившую семерых младенцев медсестру в Британии заподозрили в покушении еще на 30 детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Летби могла причинить вред еще десяткам новорожденных в других больницах на северо-западе Англии, сообщили источники Guardian, передает РИА «Новости».

Расследование показало, что около 30 детей пострадали во время «подозрительных инцидентов» в честерской больнице. При этом в каждом случае Летби была при исполнении своих обязанностей.

Правоохранители также изучают медицинские карты детей в больнице Ливерпуля, где также трудилась Летби.

Экспертам направили медицинские записи более 4 тыс. младенцев, рожденных с 2012 по 2015 годы.

Напомним, суд в Британии признал Летби виновной в убийстве семи младенцев. Ее задержали еще в 2018 году по расследованию гибели 17 детей в Честере. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог.