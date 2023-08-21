Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Убившую семерых младенцев медсестру в Британии заподозрили в покушении на 30 детей
Убившую семерых младенцев медсестру в Британии заподозрили в покушении еще на 30 детей
Осужденная за убийство семерых младенцев в Британии бывшая медсестра из города Честер Люси Летби могла навредить еще десяткам других детей, сообщили источники Guardian.
Летби могла причинить вред еще десяткам новорожденных в других больницах на северо-западе Англии, сообщили источники Guardian, передает РИА «Новости».
Расследование показало, что около 30 детей пострадали во время «подозрительных инцидентов» в честерской больнице. При этом в каждом случае Летби была при исполнении своих обязанностей.
Правоохранители также изучают медицинские карты детей в больнице Ливерпуля, где также трудилась Летби.
Экспертам направили медицинские записи более 4 тыс. младенцев, рожденных с 2012 по 2015 годы.
Напомним, суд в Британии признал Летби виновной в убийстве семи младенцев. Ее задержали еще в 2018 году по расследованию гибели 17 детей в Честере. Ей предъявили обвинения, после чего выпустили под залог.