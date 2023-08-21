Российские мобилизованные рассказали, как жгли из РПГ американские Bradley

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал командир роты с позывным «Админ», бронегруппы шли под прикрытием танков и пытались «закинуть пехоту на Bradley». Состоящее из мобилизованных подразделение держало оборону на участке между селами Вербовое и Работино, передает РИА «Новости».

По словам «Админа», американские БМП смогли доехать до российских окопов, где и их и уничтожили при помощи РПГ.

Как рассказал боец с позывным «Монах», мотострелкам активно и результативно помогали расчеты ПТУР, которые на 90% сжигали технику, а также артиллерия и саперы.

По словам «Админа», после того как российские военные отбили нескольких волн атак, ВСУ сменили тактику и начали вести бои на дистанции 700-800 метров. Но произошли и несколько ситуаций близкого боя с использованием автоматов. Как рассказал «Админ», украинские войска пытались заходить на их позиции под прикрытием дымовых завес, но пехоту встречали плотным огнем.

Ранее командир российского вертолетного звена с позывным «Самара» рассказал, как несколько дней назад на ореховском участке южного фронта его звено в течение десяти минут уничтожило танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика – американский MaxxPro и турецкий Kirpi.