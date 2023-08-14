Летчик рассказал, как за десять минут уничтожил пять единиц техники ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на днях во время крайне жесткого наступления на Ореховском направлении в одном полете были уничтожены танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика – американский MaxxPro и турецкий Kirpi, передает РИА «Новости».

По словам «Самары», вверенное ему звено заканчивало дежурство, когда разведка доложила, что ВСУ накапливают бронетехнику на направлении Работино. Была поставлена боевая задача ее остановить.

Он добавил, что как только поступила команда от авианаводчиков о том, что техника противника начала двигаться на южное направление, получили координаты, вышли на боевой и начали планомерное уничтожение противника.

«Самара» отметил, что в его ударной группе три вертолета Ка-52, которые прикрывали Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8.

В тот день за считанные часы было уничтожено несколько десятков танков, БМП и бронемашин противника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки силами пяти единиц тяжелой бронетехники и роты пехоты под Работино.