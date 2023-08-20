ВС России отразили восемь атак ВСУ на Работино и Вербовое

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, потери ВСУ составили до 135 украинских военнослужащих, два танка, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и M119 производства США, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, две боевые машины пехоты, САУ Krab, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Майорск, Первомайское и Старомихайловка Донецкой народной республики, потери составили свыше 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, артиллерийская система М777, шесть БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.

В районах населенных пунктов Марфополь, Червоное Запорожской области и Урожайное уничтожено более 130 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии отражено шесть атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ольшаны Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении потери противника составили до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также в районе города Очакова Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.