В Госдуме призвали учесть ошибки с «Луной-25» в работе над следующей станцией

Депутат Госдумы Горелкин призвал учесть ошибки с «Луной-25» в работе над «Луной-26»

Tекст: Валентина Григоренко

Горелкин в своем Telegram-канале, комментируя происшествие со станцией «Луна-25», вспомнил афоризм «Не ошибается тот, кто ничего не делает», и указал: «Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки». По его словам, Роскосмосу необходимо провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над «Луной-26, передает РИА «Новости».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.