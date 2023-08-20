Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
В Госдуме призвали учесть ошибки с «Луной-25» в работе над следующей станцией
Депутат Госдумы Горелкин призвал учесть ошибки с «Луной-25» в работе над «Луной-26»
Роскосмосу необходимо провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26», считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
Горелкин в своем Telegram-канале, комментируя происшествие со станцией «Луна-25», вспомнил афоризм «Не ошибается тот, кто ничего не делает», и указал: «Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки». По его словам, Роскосмосу необходимо провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над «Луной-26, передает РИА «Новости».
Ранее в Роскосмосе сообщили, что станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.