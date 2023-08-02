Петербургский визовый центр КНР начал работать в тестовом режиме

Tекст: Алексей Дегтярев

Визовый центр сейчас работает в режиме тестирования, он планирует открыться в ближайшее время, сообщили в генконсульстве, передает ТАСС.

Записавшихся на прием для подачи документов в консульство уведомляют по телефону или электронной почте, им сообщают, чтобы они обращались в визовый центр.

В апреле петербургское генконсульство КНР сообщало о планах открытия визовых центров в Петербурге и Москве.