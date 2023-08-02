Песков: Идея создания расширенного аналога БРИКС не обсуждается

Tекст: Алина Власенко

По его словам, в настоящее время таких обсуждений не ведется, хотя вопрос расширения БРИКС будет рассматриваться на саммите в ЮАР, передает ТАСС.



Ранее Песков заявил, что тема расширения БРИКС стоит в повестке дня саммита, но между членами объединения существуют нюансы по этому вопросу.

Напомним, членами БРИКС недавно захотели стать Боливия, многие страны Африки, Белоруссия. Между тем Индия и Бразилия выступили против принятия в объединение других стран.