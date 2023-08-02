Приложение «Юнистрим» пропало из сервиса Google Play

  • Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления
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    В Киеве в ночь на среду десять минут гремели взрывы
    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    38 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    4 комментария
    Новости
    10:38Приложение «Юнистрим» пропало из сервиса Google Play

    Мобильное приложение банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в магазине для скачивания Google Play, сообщают корреспонденты.

    10:27ФСБ задержала жителя Тамбовской области за госизмену

    ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    10:24После драки со стрельбой в Балашихе возбуждено дело

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство после стрельбы у дома в Балашихе, сообщает подмосковный главк СК.

    10:21Мэрия Волгограда отказалась от судебных претензий к Исинбаевой

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой, сообщил председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин.

    10:10Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    10:05Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве

    Правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    10:03Российские военные в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню ВДВ

    Бойцы ВС России на передовой в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню Воздушно-десантных войск.

    09:58Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Украины

    Польше не стоит рассчитывать на благодарность Украины, поскольку ее не будет, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

    09:55Врезавшийся в ворота посольства России водитель задержан в Кишиневе

    Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле Mercedes врезался в ворота посольства России, а затем скрылся с места аварии.

    09:47МИД заявил, что Украина де-юре остается в составе СНГ

    Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества, заявил директор первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

    09:38Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления

    Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    09:26Washington Examiner: Киев продолжает хамить в ответ на помощь Запада

    Киевский режим продолжает дерзить оказывающим военную помощь странам Запада, что может привести к сокращению поддержки в будущем, пишет журнал Washington Examiner.

    09:11Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    09:08Минфин: Поведение россиян изменилось из-за введения накопительной пенсии

    Введение в 2002 году накопительной пенсии помогло изменить представление граждан о формировании пенсионного дохода, заявляет Минфин.

    09:05Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше

    Тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    2 августа 2023, 10:38

    Приложение «Юнистрим» пропало из сервиса Google Play

    Мобильное приложение «Юнистрим» пропало из сервиса Google Play

    Tекст: Александра Юдина

    Мобильное приложение банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в магазине для скачивания Google Play, сообщают корреспонденты.

    Так, из Google Play удалены мобильные приложения всех российских банков, попавших в июле под санкции США. Касательно данных от «Юнистрим», с помощью мобильного приложения можно совершать моментальные денежные переводы онлайн с карт различных банков по России, в СНГ и за рубеж с выплатой наличными в пунктах банка, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что целая группа банков стран ближнего зарубежья – прежде всего Средней Азии – отказалась от работы с российской платежной системой Юнистрим – таким образом США с помощью санкций пытаются разорвать финансовые и торговые связи Москвы со среднеазиатскими государствами.

    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

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    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

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    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

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    30 июля 2023, 15:00
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Американист Дудаков: Республиканские избиратели поддерживают выход США из войны на Украине

    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    «Трамп потребовал перекрыть любые транши Украине – пока идут расследования коррупционных связей семейства Байденов с Киевом. Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины», – написал в своем Telegram-канале политолог.

    Дудаков отметил, что два основных республиканских кандидата – Дональд Трамп и Рон Десантис – уже давно критикуют продолжение войны на Украине.

    «Десантис и вовсе называл это территориальным спором, не затрагивающим интересы США. А недавно он признал украинский конфликт третьестепенным вопросом для внешней политики США. И пообещал быстро договориться о перемирии с Россией», – заявил эксперт.

    К ним подключился и еще один кандидат – финансист с индийскими корнями Вивек Рамасвами, который вышел на третье место по рейтингам, отметил Дудаков.

    «Он предлагает разделить Украину по «корейскому сценарию» между Россией и Западом. И сократить военное присутствие США в Восточной Европе. А также снять все санкции с России и помочь Москве восстановить взорванные «Северные потоки», – написал политолог.

    По его словам, Рамасвами хочет повторить «маневр Киссинджера»: перестать воевать с Россией и попытаться «пряниками» завлечь Москву на сторону Америки в борьбе с Китаем. Его идеи находят отклик у американцев, видящих именно Поднебесную, а не Россию, главным оппонентом США, объяснил эксперт.

    «Трамп открыто называет Байдена «скомпрометированным» Киевом, поэтому тот спускает остатки американских военных арсеналов на украинском фронте. Большинство республиканских избирателей поддерживают скорейший выход США из войны на Украине. Чем сильнее будут разгораться скандалы о коррупции, тем более шаткими будут позиции Байдена, и тем сложнее будет согласовывать новые военные транши. Особенно на фоне проваливающегося контрнаступа», – заключил политолог.

    Ранее Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

    В свою очередь американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

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    31 июля 2023, 09:18
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.

    В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

    Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

    Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    1 августа 2023, 01:18
    Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Медведев объяснил американскому миллиардеру Юрветсону ужесточение своей риторики

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    В комментариях в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Юрветсон отметил, что раньше Медведев был другим – миллиардер напомнил, как в 2010 году тот выступил в Стэнфорде. Он спросил, почему с тех пор Медведев так изменился. Замглавы Совбеза России ответил, что это «целиком вина» американских властей. При этом Медведев добавил смайлик к своему ответу, передает ТАСС.

    Напомним, Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами. После украинской атаки в Крыму он призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами. Также он предположил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон.

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    1 августа 2023, 05:56
    Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Американский сенатор Грэм назвал возможное использование ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Обращаясь в Twitter (соцсеть заблокирована в России) к «российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине», Грэм заявил: «Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО». Грэм утверждает, что такой подход связан с близостью Украины к территории НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться за Вооруженные силы России, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал слова Медведева, отметив, что использование ядерного оружия где-либо оказалось бы «катастрофой для всего мира». В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов заявил: «Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тыс. человек».

    В июне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО.

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    30 июля 2023, 22:57
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Минобороны: Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Usaf/Us Air/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции утром воскресенья, 30 июля, допустил опасное сближение с истребителем Су-34 ВКС России, дистанция по высоте сократилась до менее 100 метров, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов уточнил, что очередной подобный инцидент произошел в 6.53 на высоте 5 тыс. метров в районе Ракки. Он отметил, что полет дрона западной коалиции вновь не был деконфликтован.

    Столкновения с беспилотником удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков, передает ТАСС слова Гуринова.

    Он добавил, что за минувшие сутки со стороны коалиции зафиксировано 12 случаев нарушений протоколов деконфликтации.

    28 июля сообщалось, что у населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка было зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС.

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    1 августа 2023, 23:07
    Захарова указала постпреду США при ООН на «козни» Вашингтона в зерновой сделке

    Захарова указала постпреду США при ООН Томас-Гринфилд на ответственность Вашингтона за провал зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о роли Вашингтона в зерновой сделке.

    Томас-Гринфилд спросили, будут ли США способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России. Постпред заявила, что участие США в зерновой сделке «заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений», а при отказе Москвы продлить сделку, «и эта часть сделки больше не работает», передает ТАСС.

    При этом Томас-Гринфилд заявила: «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого». Она выразила надежду на возобновление сделки, но добавила, что «надежды осталось мало».

    Захарова, комментируя слова Томас-Гринфилд, указала в Telegram, что «эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США». В МИД России призвали «не делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия». По словам Захаровой, США «лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    1 августа 2023, 21:48
    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт

    Американский хоккеист Менелл из ХК «Динамо» получил паспорт России

    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт
    @ Dennis Wierzbicki/USA TODAY Sports/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    Менелл получил российский паспорт, следующим шагом станет получение спортивного гражданства, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце июля президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому атлету.

    В апреле Менелл выражал желание получить гражданство Российской Федерации и играть за сборную России. После этого канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик также изъявил желание получить российское гражданство.

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    31 июля 2023, 21:54
    Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Представитель Госдепа Миллер: Украина сама выбирает цели для ударов против России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    Как указал Миллер, «решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной». По его словам, Соединенные Штаты «не дают разрешения» Киеву наносить удары за пределами страны, передает ТАСС.

    Ранее заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.

    Напомним, в ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити», возбуждено уголовное дело.

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    1 августа 2023, 10:17
    Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    По словам Трампа, сфабрикованные против него данные не только подорвали демократию США и  угрожали безопасности страны, но и «поставили под угрозу» свободу американцев. «Когда следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию в руки Китая», – пишет Трамп в колонке Newsweek.

    Теперь, пишет Трамп, Вашингтон вместо улучшения отношений с Москвой ведет прокси-войну с Россией. «Украина полностью разорена. Огромное количество людей убито. Мы вполне можем прийти к третьей мировой войне», – отметил экс-президент.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский.

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    1 августа 2023, 19:07
    США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США не видят свидетельств того, что за переворотом в Нигере стоит Россия, и что Россия материально поддерживает это или как-либо ответственна за это, сказал Кирби, передает ТАСС.

    Вашингтон «не принял какого-либо решения», но намерен провести проверку по продолжению помощи. США также дали понять руководству Нигера, какие могут быть последствия при потере американской поддержки. «Но никаких решений еще не принято», – заключил Кирби.

    Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

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