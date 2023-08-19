  • Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Турция прибирает к рукам наследие Каддафи
    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»
    Умер народный артист России Игорь Ясулович
    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах
    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    Эксперт заявил о мифологизированном представлении Борреля о России
    ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ
    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слёз на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    19 комментариев
    19 августа 2023, 16:07

    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, несколько сотрудников пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

    Уточняется информация о причинах пожара, который возник в помещении. Пострадали работники экспертной службы, передает РИА «Новости».   

    Сейчас пожар локализован. Клименко добавил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, тогда и произошел взрыв.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве под Киевом.

    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 18:15
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым

    CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов

    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

    Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.

    Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.

    Коментарии (13)
    19 августа 2023, 07:25
    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО России сбили ее

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на субботу, 19 августа, киевский режим предпринял попытку террористической атаки по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинская ракета была сбита российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.

    Напомним, российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма.

    Коментарии (10)
    19 августа 2023, 05:11
    В Польше заявили о готовности властей воевать против России

    Mysl Polska: Власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России

    В Польше заявили о готовности властей воевать против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Польши будут готовы отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы, пишут польские СМИ.

    Обозреватель Михал Радзиковский в статье для издания Mysl Polska выразил уверенность, что премьер-министр республики и другие лица, принимающие решения, будут готовы пойти на такой шаг якобы для «защиты Родины», передает РИА «Новости».

    Радзиковский считает, что число погибших ничего не значило бы для польских властей. По его словам, руководство республики использует патриотический нарратив, однако это не имеет ничего общего с защитой национальных интересов Польши.

    Как писало издание Mysl Polska ранее, Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.

    Коментарии (32)
    19 августа 2023, 11:40
    Стало известно о сильном взрыве на окраине Киева

    «Страна»: Сильный взрыв произошел на окраине Киева

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сильный взрыв прогремел в пригороде украинской столицы, сообщает издание «Страна».

    В Telegram-канале издания размещено несколько фото, на которых виден черный столб дыма, передает ТАСС.

    В Киевской области и еще четырех регионах на севере и в центре Украины объявили воздушную тревогу. От властей пока не поступало официальных комментариев.

    Также взрыв прозвучал в Черниговской области, сообщило издание «Общественное». В этом регионе тоже объявили воздушную тревогу.

    Ранее сирены звучали в трех городах Украины.

    Коментарии (9)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (14)
    19 августа 2023, 13:11
    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

    В Минобороны России сообщили об атаке беспилотника ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу около 10.00 Вооруженные силы Украины совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области, применив БПЛА коптерного типа.

    В Министерстве обороны России сообщили, что БПЛА удалось обнаружить расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Беспилотник поражали из стрелкового оружия, передает Telegram-канал ведомства.

    В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, однако огонь оперативно погасили пожарными расчетами.

    Отмечается, что повреждение получил один самолет, пострадавших нет.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 04:40
    Взрывы прогремели в трех городах Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ряде городов Украины в ночь на субботу, 19 августа, пишут украинские СМИ.

    Так, по данным издания «Зеркало недели», взрывы раздались в Виннице, Львове и Житомире. Подробностей не приводится.

    Кроме того, приходят сообщения о взрывах в Хмельницкой области Украины.

    Позднее поступило сообщение о серии мощных взрывов в Винницкой области, передает RT.

    Воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    В ночь на среду взрывы прогремели в Харькове.

    Коментарии (19)
    19 августа 2023, 02:11
    Лавров заявил о вовлеченности «коалиции Рамштайн» в конфликт на Украине

    Лавров: Около 50 стран из «коалиции Рамштайн» фактически вовлечены в конфликт на Украине на стороне киевского режима

    Лавров заявил о вовлеченности «коалиции Рамштайн» в конфликт на Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Входящие в «коалицию Рамштайн» пять десятков государств, оказывающие Украине военную поддержку, фактически вовлечены в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» привел данные, согласно которым общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала российской спецоперации превысила 160 млрд долларов, из них 75 млрд долларов – это военная помощь.

    В частности, США, как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, выделили Украине около 113 млрд долларов – по 900 долларов с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

    Лавров подчеркнул, что главным в конфликте на Украине является то, что Запад хочет устранить Россию как серьезного геополитического конкурента. Потому в отношении нашей страны и была развязана гибридная война, в довесок к которой идет беспрецедентное санкционное давление, пояснил министр.

    «Наших партнеров американцы и кнутом, и пряником пытаются отвадить от экономического и любого другого сотрудничества с Россией», – сказал Лавров, напомнив, что в ход идут откровенные диверсии, как это было с «Северным потоком».

    Все эти меры, сказал Лавров, нацелены на ослабление, выматывание России, чтобы заставить нашу страну отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике.

    Кроме того, министр отметил, что вера западных кураторов в военные успехи вооруженных сил Украины становится все слабее, как и вера в сохранение этого государства в любых формах и границах.

    Коментарии (12)
    19 августа 2023, 09:17
    Киев решил утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий

    Депутаты Рады Украины предложили утвердить недопустимость окончания конфликта путем уступок территорий

    Киев решил утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект заявления о невозможности прекратить конфликт с Россией путем любых территориальных уступок, сообщает парламент страны.

    Помимо заявления о невозможности территориальных уступок в документе подчеркнуто «невозможность» пребывания Черноморского флота России в Крыму, передает ТАСС.

    Автором документа выступил председатель Рады Руслан Стефанчук, проект зарегистрирован 18 августа.

    Кабмину предписаны рекомендации следовать положениям заявления, однако требований по их обязательному выполнению нет.

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявлял ранее, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

    Сенатор Константин Долгов отмечал, что на Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России.

    Коментарии (20)
    19 августа 2023, 06:46
    Генерал Бундесвера назвал слабое место ВСУ

    Генерал Бундесвера Марлоу назвал слабым местом ВСУ подготовку сержантов и офицеров взамен погибшим

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы потеряли большое количество командиров, заявил генерал Бундесвера Андреас Марлоу.

    По его словам, подготовка сержантов и офицеров сейчас больше всего волнует Киев, поскольку за полтора года боевых действий многие погибли или были ранены. ВСУ нуждается в свежих кадрах военачальников, передает слова Марлоу ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Украинские СМИ писали ранее, что военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева.

    Коментарии (8)
    19 августа 2023, 14:53
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА в Москве и Московской области

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства российской ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью дрона самолетного типа в субботу в Москве и Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, средства ПВО своевременно обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Кроме того, около 14.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Очередная попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области была зафиксирована накануне.

    Коментарии (2)
    18 августа 2023, 18:48
    В Пентагоне назвали срок подготовки украинских экипажей F-16

    Пентагон назвал срок подготовки украинских экипажей F-16 к боевым действиям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подготовка к участию в боевых действиях эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет, речь идет о подготовке украинских военнослужащих, при этом передача этих самолетов Киеву ситуацию на поле боя не изменит, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

    Генерала спросили, продолжает ли он придерживаться той точки зрения, что передача истребителей не станет переломным моментом для Киева, он подтвердил свои слова, передает ТАСС.

    «Что даст им F-16? Он более совместим с вооружением, которое мы им сейчас поставляем. <…> Он поможет и предоставит им дополнительный потенциал, но не станет панацеей», – добавил командующий ВВС. Также он уточнил, что для подготовки к пилотированию F-16 необходимо учиться несколько лет.

    Ранее сообщалось, что США одобрили план по передаче истребителей F-16 Киеву, когда будут готовы пилоты ВСУ.

    Коментарии (3)
    19 августа 2023, 14:52
    ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ

    ВС России поразили передовой командный пункт и склад боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт ВСУ, а в Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские военные поразили командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, кроме того, около Голоскова Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также за сутки средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в районах пунктов Берестовое Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Сватово, Приволье ЛНР, Старомихайловка, Спорное ДНР, Энергодар и Шевченково Запорожской области.

    Всего с начала СВО уничтожены 461 самолет, 246 вертолетов, 5854 беспилотников, 431 ЗРК, 11387 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины РСЗО, 5940 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12319 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (0)
    18 августа 2023, 20:41
    ПВО сбила беспилотник ВСУ самолетного типа в Белгородской области

    Российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ самолетного типа в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит ПВО над Белгородским районом Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что Белгородскую область пытался атаковать БПЛА самолетного типа, его сбила российская ПВО. По его словам, уточняется информация о последствиях на земле, предварительно пострадавших и разрушений нет.

    Ранее средства РЭБ приземлили украинский дрон-камикадзе в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»
    Стало известно о сильном взрыве на окраине Киева
    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра
    «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли
    Российские военные рассказали, как опознать готовых сдаться в плен боевиков ВСУ
    В Польше заявили о готовности властей воевать против России
    Трамп решил добровольно сдаться властям в тюрьме Джорджии

    Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года

    Окончательная точка в разрыве газовых отношений России с ЕС с 1960-х годов символически будет поставлена через полтора года, когда закончится транзитный контракт. Вести переговоры с Россией по продлению газового транзита Украина не намерена. Еще недавно такой сценарий рисовал устрашающую картину. Однако после шоковой фазы энергетического кризиса в 2022 году ЕС уже действительно нечего бояться. Более того, есть способ сохранить поставки даже без контракта. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка будет годами дразнить Украину самолетами F-16

    Военные США впервые назвали сколько-нибудь определенный срок, в течение которого можно подготовить украинских летчиков для ведения боя на истребителях F-16. Речь идет о не менее чем пяти годах. И это далеко не единственная причина того, почему эти машины ни при каких условиях не смогут стать волшебным оружием ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовит транспортную революцию

    Высокоскоростную железнодорожную магистраль до Адлера в перспективе можно дотянуть до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что реализация проекта улучшит связанность страны. В чем заключаются особенности строительства подобных магистралей и какие задачи российским строителям предстоит решать в первую очередь? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция прибирает к рукам наследие Каддафи

    Поступают все новые сигналы о расширении турецкой экспансии в регионе Средиземного моря. Последним таким сообщением стали спекуляции о размещении турецкой военной базы в Ливии. Как Эрдогану удаются такие успехи, почему их не стоит преувеличивать – и какую выгоду из происходящего может извлечь Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    • Украина оставит ЕС без русского газа

      «Предстоящий год покажет, каковы возможности Европы функционировать вообще без российского газа». Такими словами министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил отказ Киева от переговоров с Москвой о продлении контракта на прокачку газа в ЕС, который истекает в 2024 году. А что потом? Европа замерзнет?

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............