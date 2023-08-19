Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.5 комментариев
Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
Удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник.
Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов», РИА «Новости».
Организаторы призывали не надевать военную форму. Также в приглашении написано, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности страны (представлены разработки) информацию, а также то, что большинство участников – действующие военные.
Кроме того, снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове – поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.