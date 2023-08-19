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Умер народный артист России Игорь Ясулович
Народный артист России, актер Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года, сообщили в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.
В сообщении в Telegram-канале ГИТИСа уточняется, что мастер, народный артист России Игорь Ясулович умер в субботу.
В середине июля Ясуловича доставили в одну из московских больниц, 11 августа артиста выписали домой, передает ТАСС.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он окончил актерский, а позже и режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.
Первая роль в кино артиста была физик в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Ясулович известен по ролям второго плана в фильмах«12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Через тернии к звездам», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и многие другие. Кроме того, он дублировал фильмы.
C 1994 года служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), был худруком актерского факультета ВГИКа, также преподавал в ГИТИСе.