Спикер МИД Захарова заявила, что Москва видит план Лондона использовать украинцев и в других регионах мира

Tекст: Александра Юдина

В комментарии дипломат указала, что MI6 в лице руководителя Ричарда Мура открыто заявляет о готовности планировать осуществлять террористические атак Украины на Россию, в Москве фиксируют намерения Лондона использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что такое стремление Лондона вызвано тем, что он теряет авторитет в бывших колониях.

Также спикер МИД напомнила, что «известному британскому колониалисту Сесилу Родсу принадлежит высказывание «Империя – это вопрос желудка», заметив, что такая логика до сих пор лежит в основе британской политики в Африке.

Кроме того, Захарова отметила, что украинскому режиму нужны только деньги, при этом в махинациях принимают участие украинские солдаты, тем самым производя плату за военную помощь западных стран.

«По отработанной схеме натовско-украинская связка искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке. При этом за реализацию амбиций британских неоколониалистов будут расплачиваться африканцы и украинцы», – заключила она.

Ранее сообщалось, что британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций.

