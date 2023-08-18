МИД: Украинцев бессовестно используют как дешевый инструмент

Спикер МИД Захарова: Украинцам стоит осознавать, что их бессовестно используют как дешевый инструмент

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, ни для «марионеточного киевского режима, ни для его западных хозяев» жизни и судьбы миллионов украинцев ничего не стоят, передает ТАСС.

«Надеемся, такие откровения помогут народу Украины наконец осознать, что его бессовестно используют в качестве «дешевого» инструмента для реализации глобалистских планов Запада», – указала дипломат.

Ранее Дуда в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки. Польские пользователи Twitter (запрещен в России) высмеяли его слова о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели.