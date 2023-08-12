Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат от России ценой жизни

Польские интернет-пользователи высмеяли Дуду за желание остановить Россию, чтобы спасти американских солдат

Tекст: Александра Юдина

В основном пользователи подчеркивают, что «не горят желанием ждать, когда им «позвонят США, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть», передает РИА «Новости».

«Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда... ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», – добавил polskiPolak.

Пользователь Wаski в свою очередь возмутился тому, что «американские солдаты никогда не стали бы сражаться за европейцев.

«Что у этого Дуды в голове?» – отметил он.

Пользователь Szymon Nowak в своем комментарии напомнил, что сам польский лидер «не нашел еще время, чтобы перестать искать в США «искупителя и спасителя» от всех европейских ошибок.

«Американцы вторгнутся и будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови», – заверил он.

Комментатор Piotr в заключение съязвил, что уже запутался и не понимает, в какой стране «этот Дуда» президент.

Ранее Дуда в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

