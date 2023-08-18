Российские войска сорвали ротацию украинских сил у Урожайного

Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной ротации ВСУ в районе Урожайного

Tекст: Антон Антонов

Чехов сообщил, что при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение ВСУ, в том числе в лесополосах на окраинах Урожайного, передает РИА «Новости».

В районах Урожайного и совхоза «Октябрь» уничтожены два украинских танка, в Угледаре – пункт временной дислокации ВСУ, у Новомихайловки – наземная станция управления беспилотниками, в районах Времевки и Нескучного – гаубица Д-20 и орудие M119. Кроме того, нанесены удары по ВСУ у Старомайорского, Приютного, Ровнополя и севернее Никольского.

«Ланцетами» уничтожены САУ «Гвоздика» в Великой Новоселке и Времевке. Авиация атаковала позиции ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного. Сбиты украинские БПЛА «Валькирия», «Фурия», «Лелека».

Чехов также рассказал, как младший сержант Егор Шубин в одном из боев на Южно-Донецком направлении под минометным огнем смог определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в командный пункт для дальнейшего поражения.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах Дружелюбовки, Невского, Серебрянки, передает ТАСС.

Вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника. «Ланцет» уничтожил САУ Krab. Сбиты три украинских беспилотника. Также Савчук сообщил, что на Сватовском и Краснолиманском направлениях сорваны и отражены шесть попыток атак украинских штурмовых групп. ВСУ потеряли свыше 40 боевиков, БМП, бронемашину и ЗРК «Стрела-10».

Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.