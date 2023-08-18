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    Истребители F-35 западной коалиции опасно сблизились с самолетами ВКС в Сирии
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    5 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    8 комментариев
    18 августа 2023, 00:58

    Лукашенко заявил о ненависти к деньгам

    Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте и Монако»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вырос в бедной семье и деньги ненавидит – «всегда этих денег не хватало».

    Лукашенко сказал, что «бедность всегда давила». Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он о «яхте в Монако», Лукашенко сказал: «Никогда не было». По словам президента Белоруссии, он «не такой человек», его не привлекают «яхта, жара, солнце». Лукашенко сказал, что «другой человек по характеру», может «свое счастье найти у себя дома» в Белоруссии. Также он считает, что «если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет». «У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо», – сказал он. При этом Лукашенко признался, что, посещая Сочи, иногда просит у президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2021 году были опубликованы кадры купания Лукашенко в Черном море во время визита в Сочи. Сообщалось, что белорусский лидер принял приглашение на заплыв от своего российского коллеги.

    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

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    16 августа 2023, 16:43
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    @ Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, на данный момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. Билотайте отметила, что государства расставят все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть их синхронизированные действия, передает ТАСС.

    Напомним, действия Литвы касательно решения временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

    Коментарии (18)
    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

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    15 августа 2023, 22:36
    Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией

    Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил на восточной границе

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственная пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, а также запросила дополнительную поддержку у вооруженных сил республики и государственной полиции.

    В сообщении на сайте службы говорится, что пограничников отзывают из отпусков, пишет РБК.

    Министр обороны Латвии Инара Мурниеце в свою очередь сообщила, что уже поручила ВС страны направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе, передает Delfi.

    Госпогранслужба Латвии заявила, что причиной мобилизации сил является «растущая гибридная угроза», а также рост числа попыток пересечения границы. По данным службы, за минувшие сутки зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Белоруссией.

    8 августа в Латвии усилили режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

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    17 августа 2023, 20:45
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко рассказал, где находился Зеленский, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    @ James McGill/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский находился в погребе, когда российские войска были около Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, у Зеленского не было войск, чтобы защитить столицу, сообщает «Московский комсомолец». Лукашенко добавил, что лично наблюдал за тем, как некоторые представители киевской власти были готовы «поднять руки вверх».

    «Наверное, вы знаете, что войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой президент Украины там не отражал – у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать», – пояснил Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, российские войска отошли от Киева, потому что президент Владимир Путин не хотел больших жертв среди мирного населения.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.


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    17 августа 2023, 00:58
    Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

    Белоруссия объявила о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве 1994 года

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано постановление Совета министров Белоруссии о денонсации соглашения с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в Минске в 1994 году.

    Кроме того, денонсирован протокол о внесении изменений в соглашение о ВТС (2003 год). Указывается, что постановление совмина Белоруссии вступило в силу 15 августа, передает ТАСС.

    Напомним, Белоруссия заявляла, что не напрашивается в посредники для переговоров по Украине, но готова сыграть свою роль при необходимости.

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    16 августа 2023, 16:19
    В Белоруссии отреагировали на решение Литвы закрыть погранпункты

    В ГПК Белоруссии назвали недружественным шагом решение Литвы закрыть погранпункты

    Tекст: Александра Юдина

    Действия Литвы касательно решения закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    По его словам, закрытие автодорожных пунктов «Шумскас» (сопредельный белорусский – «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») является очередным неконструктивным и недружественным шагом со стороны соседей, передает ТАСС.

    Также Бычковский отметил, что закрытие этих пунктов приведет к росту очередей транспорта, причем не только на литовском направлении. Так, перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

    Представитель ГПК Белоруссии добавил, что «литовская сторона такими решениями целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям». Кроме того, Бычковский указал на необоснованность такого шага со стороны Литвы.

    «Официально озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. Литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу (в Белоруссию)», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

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    17 августа 2023, 20:10
    Лукашенко рассказал, как необходимо начинать переговоры по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Любые переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, классика любой дипломатии – сесть на стол переговоров без предварительных условий. Лукашенко заявил, что необходимо вместе обсудить все – и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, передает ТАСС.

    «Садимся, вырабатываем повестку дня», – сказал он. Избежать конфликт на Украине можно было раньше, но остановить его можно и сейчас, добавил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты.

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    16 августа 2023, 19:59
    Белый дом не видит опасности из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы

    Белый дом не считает нужным перебрасывать силы из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    США не считают необходимым отправлять дополнительные силы в Европу из-за ситуации на белорусско-литовской границе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США отслеживают ситуацию в Белоруссии и в курсе передвижений ЧВК «Вагнер» там, заявил Кирби, передает ТАСС. Однако Вашингтон не планирует переброски своих сил в связи с этим. В случае необходимости США отнесутся более серьезно к этому вопросу, заключил Кирби.

    Литва ранее объявляла о приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. В Минске сочли действия Вильнюса очередным недружественным шагом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на границе Белоруссии и Литвы выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени ждет кризис в транспортном секторе.

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    17 августа 2023, 20:02
    Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Прибалтики или Польши

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минск готов к мгновенному ответу, если Варшава или прибалтийские государства вознамерятся провести агрессию в отношении страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Если начнется агрессия в отношении Белоруссии со стороны Польши, Литвы, Латвии, то последует незамедлительный ответ, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Белоруссия ответит «всем тем, что у нее есть».

    Также в интервью он выразил собственное мнение о том, что цели спецоперации на Украине уже выполнены.

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    17 августа 2023, 20:57
    Лукашенко заявил, что Путина «никто никуда не свергнет»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российского лидера Владимира Путина никто свергнуть не сможет.

    Глава Белоруссии ответил на вопрос украинской журналистки Дианы Панченко о том, что на Украине есть миф, согласно которому СВО закончится, когда у РФ будет другой лидер. Лукашенко предложил таким желающим попробовать, предупредив их о будущих больших проблемах, передает ТАСС.

    По поводу недавнего мятежа вагнеровцев в России, Лукашенко заявил, что его итог состоит в том, что больше «этих мятежей в обозримом будущем не будет». При этом, по его словам, это не было постановкой.

    Также Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин пока не задумывался, кто сможет продолжить его курс. «Думаю, что есть такой человек. Если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек, а также сказал, что цели спецоперации уже достигнуты.

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    17 августа 2023, 15:55
    Путин пообещал обсудить с Лукашенко строительство ВСМ до Минска

    Tекст: Вера Басилая

    Минское направление было бы очень востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, нужно обсудить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с белорусским президентом Александром Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, надо было бы проработать вопрос строительства ВСМ с правительством Белоруссии. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», – заявил Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3, передает ТАСС.

    Ранее Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице и поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Петербурга.

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    17 августа 2023, 20:27
    Лукашенко предположил переизбрание Путина на новый президентский срок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его российский коллега Владимир Путин будет переизбран на новый срок на предстоящих выборах, поскольку у него сейчас нет соперников. Об этом глава республики заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    «Думаю, что следующий президент в России будет Путин», – заявил он, передает ТАСС. Лукашенко напомнил, что выборы в России будут через полгода, а соперников у Путина в России нет.

    Белорусский президент отметил, что Путин является человеком без «имперских замашек», несмотря на то, что Россия – огромная «империя». 

    Напомним, выборы президента пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок, однако еще не озвучивал свое решение по этому вопросу.

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    17 августа 2023, 16:48
    Белоруссия сообщила о получении российских боевых вертолетов Ми-35

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона получила от российской боевые вертолеты Ми-35, сообщили в министерстве обороны страны в четверг.

    Белорусские летчики проводят перелет первой партии Ми-35, поступивших в ВС Белоруссии, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что вертолеты переданы в соответствии с планом строительства и развития белорусской армии и военно-технического сотрудничества с Россией.

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    17 августа 2023, 12:45
    Военные учения Белоруссии и Китая запланировали на 2024 год

    Tекст: Вера Басилая

    Очередные совместные военные учения Белоруссии и Китая запланированы на следующий 2024 год, они направлены на укрепление безопасности стран.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Между странами происходит регулярный обмен делегациями, проходят совместные военные учения и тренировки на территориях стран, очередные маневры запланированы на 2024 год, передает ТАСС.

    Между тем на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу Лукашенко заявил, что сотрудничество Белоруссии с Китаем в военной сфере не направлено против третьих стран, нужно обезопасить свои государства и свои народы.

    Напомним, глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу сначала посетил Россию для участия в XI Московской конференции по международной безопасности, а позже нанес визит в Белоруссию.

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