Лукашенко заявил о ненависти к деньгам

Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о «яхте и Монако»

Tекст: Антон Антонов

Лукашенко сказал, что «бедность всегда давила». Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он о «яхте в Монако», Лукашенко сказал: «Никогда не было». По словам президента Белоруссии, он «не такой человек», его не привлекают «яхта, жара, солнце». Лукашенко сказал, что «другой человек по характеру», может «свое счастье найти у себя дома» в Белоруссии. Также он считает, что «если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет». «У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо», – сказал он. При этом Лукашенко признался, что, посещая Сочи, иногда просит у президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить недалеко от берега, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2021 году были опубликованы кадры купания Лукашенко в Черном море во время визита в Сочи. Сообщалось, что белорусский лидер принял приглашение на заплыв от своего российского коллеги.