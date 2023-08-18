На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных

Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронемашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Возле Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток», ударами оперативно-тактической авиации отражена атака противника рядом с Никольским ДНР, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ под Урожайным и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

В ход боев за минувшие сутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», сообщил Конашенков.