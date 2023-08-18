Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.3 комментария
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке штурмовой авиации за последние сутки отражены три атаки ВСУ около Авдеевки, Берестового и Марьинки ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронемашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Возле Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделений ВСУ.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток», ударами оперативно-тактической авиации отражена атака противника рядом с Никольским ДНР, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ под Урожайным и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.
В ход боев за минувшие сутки уничтожены до 210 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», сообщил Конашенков.