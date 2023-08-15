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    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария
    15 августа 2023, 14:48

    Новые управляемые противотанковые ракеты показали на «Армии-2023»

    Управляемые противотанковые ракеты 9М123М и 9М123МФ показали на «Армии-2023»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На форуме «Армия-2023» показали управляемые противотанковые ракеты 9М123М и 9М123МФ, сообщила государственная корпорация «Ростех».

    Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» показал ракеты 9М123М и 9М123МФ, ракету 9М123М назвали «грозой брони», сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

    Этот снаряд способен пробивать цель с броней до 1,1 м. Снаряд 9М123МФ предназначается для подавления огневых точек и укреплений, бронетанковой техники и живой силы.

    Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» анонсировала показ на форуме авиационной крылатой ракеты нового поколения X-69.

    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (28)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (38)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (16)
    15 августа 2023, 03:58
    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    @ t.me/kronshtadt_company

    Tекст: Ольга Никитина

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.

    В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.

    Коментарии (6)
    14 августа 2023, 13:42
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    @ Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трофеи говорят о том, что широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что российское вооружение показывает свою надежность и эффективность, западная техника оказалась далеко не безупречной, об этом говорит выставка трофеев на «Армии-2023», передает ТАСС.

    Ранее трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия-2023».

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (6)
    13 августа 2023, 20:14
    «Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения СВО новую систему разведки «Квазимачта», которая включает беспилотник, работающий по проводам с земли, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Он добавил, что новый беспилотный комплекс будет предлагаться концерном государственному заказчику, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что система включает большой квадрокоптер – подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли, связь с дроном также выполняется по проводам.

    Ранее в концерне «Колашников» сообщили, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года.

    Коментарии (8)
    15 августа 2023, 04:25
    Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Офицер НАТО Атламазоглу: Беспилотники «Ланцет» стали тактической угрозой для ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отметил, что применение российской стороной дронов «Ланцет» превратилось в «опасную тактическую угрозу на поле боя» для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    По словам автора публикации, киевский режим теряет БПЛА в промышленных масштабах. Так, по его данным, за месяц они утратили порядка 10 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов.

    Атламазоглу считает, что ВСУ находятся в «большой зависимости» от беспилотных авиационных систем. По его словам, это имеет «очень высокую цену».

    Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно. По словам главы государства, БПЛА наносят мощный удар, от которого «просто горит» любая техника, в том числе иностранного производства, но также взрываются и боекомплекты.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 13:48
    Шойгу оценил приезд иностранных делегаций на «Армию-2023»

    Министр обороны Шойгу назвал лучшим ответом Западу приезд иностранных делегаций на «Армию-2023»

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные делегации приехали на форум «Армия-2023», и это является лучшим ответом любителям санкций, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия форума.

    Министр уточнил, что на форум «Армия-2023» приехали делегации из разных стран мира. По его словам, это лучший ответ силам, создающим напряжение, сеющим хаос и любящим санкции, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в первый день «Армии-2023» заключил контракт с иностранным партнером на 500 млн долларов.

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    Коментарии (0)
    15 августа 2023, 10:24
    В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Роберт Кеннеди-младший рассказал о цели создания лабораторий США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    По его словам, Штаты создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия, которое включает в себя новые виды синтетической биологии и технологии генетического инжиниринга, которых не было поколение назад, передает ТАСС.

    Кроме того, Кеннеди отметил, что со стороны Вашингтона было вложено много денег, однако страх перед последствиями из-за нарушения Женевской конвенции заставил представителей США не допустить полноценного развития программы биооружия. Так, контроль над этим был передан в подразделение Минздрава США.

    «Если применяешь биологическое оружие, от него страдает и твоя сторона, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», – подчеркнул он.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает укрепление международных механизмов, не позволяющих распространять биологическое оружие.

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    14 августа 2023, 22:55
    Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    Минобороны: Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб

    Tекст: Ольга Никитина

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Крушение произошло при заходе на посадку в черте аэродрома, передает ТАСС.

    Разрушений и пострадавших на земле нет, добавили в МО РФ.

    Причина крушения выясняется.

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    12 августа 2023, 21:49
    Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе тренировкой флота

    Tекст: Вера Басилая

    Звуки выстрелов в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что на южном и северном молах Севастополя Черноморский флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.

    По данным ТАСС, в прибрежных районах Севастополя слышны звуки выстрелов.

    Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Севастополь.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 12:36
    Определены сроки испытания в море крейсера «Адмирал Нахимов»

    Севмаш: Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания в мае 2024 года

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года, сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

    На МВТФ «Армия-2023» Будниченко заявил, что испытания в море тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» назначены на май 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собирались оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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    14 августа 2023, 15:44
    Шойгу на форуме «Армия-2023» представили продукцию российского ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленной Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    Шойгу показали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Лотос», комплекс средств автоматизированного управления минометными подразделениями ВДВ «Завет-Д», 82-миллиметровый самоходный (носимо-возимый) миномет «Дрок», переносную радиолокационную станцию разведки «Аистенок», передает ТАСС.

    На выставке были представлены многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор «Орел», беспилотники «Орлан-30» и «Орлан-10», «Ланцет», «Суперкам-S350»,  а также 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 122-миллиметровая система залпового огня «Торнадо-Г».

    Кроме того, министру обороны рассказали о работе комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона «Планшет-М-ИР», ПРП-5 «Марс-2000», пункта комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О». Также министра заинтересовали возможности квадрокоптера «Сюрприз-ПРО», системы акустической разведки «Чебурашка».

    Также Шойгу осмотрел перспективную авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух», созданную НПО «Курганприбор», пообщался с руководителями Промсвязьбанка и Новинкомбанка.

    Ранее Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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