На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике

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    Зачем Россия воссоздает легендарную дивизию ВДВ
    Бербок не смогла улететь в Австралию из-за поломок самолета
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек
    Взрывы прогремели в регионах Украины
    Российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ
    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры
    Доллар в первую минуту после открытия торгов упал на 5 рублей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    3 комментария
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Новости
    11:05Россияне стали лидерами по численности туристических визитов в Грузию

    Россия с показателем в 459 859 человек лидирует в списке туристических визитов, осуществленных в Грузию в первом полугодии 2023 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    11:03Путин указал на попытки ряда стран стравливать народы

    Президент Владимир Путин указал на попытки ряда государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

    10:59Путин не исключил интеграции НАТО с AUKUS в АТР

    США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

    10:57Путин выразил соболезнования родным погибших из-за взрыва в Дагестане

    Российский лидер Владимир Путин после трагедии в Махачкале выразил соболезнование близким и родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    10:53 Путин: Запад «подливает масло в огонь» в ситуации на Украине

    Западные представители не гнушаются любыми средствами, чтобы расширить конфликт на Украине и втянуть в него еще больше новых стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

    10:47Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

    Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек, сообщили в медицинских службах.

    10:33ЦБ повысил ключевую ставку до 12%

    Банк России во время внеочередного заседания совета директоров резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, российский рубль отреагировал ростом, следует из данных торгов.

    10:28На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике

    Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлены на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

    10:24В США назвали цель создания биолабораторий на Украине

    Пентагон решил не развивать полноценно программу биооружия только из опасений нарушить Женевскую конвенцию, заверил претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди-младший.

    10:03Начался штурм корпусов в Киево-Печерской лавре

    Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

    09:51ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО

    ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб передавал данные о перевозке грузов в зону СВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    09:38Ростех показал перспективный комплекс контрбатарейной борьбы

    Госкорпорация «Ростех» на форуме «Армия-2023» демонстрирует перспективную систему контрбатарейной борьбы, в которую входят комплекс разведки «Пенициллин», а также комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А».

    09:29Число погибших в результате ЧП на АЗС в Махачкале достигло 30 человек

    Тела трех человек были найдены после взрыва на АЗС в Махачкале республики Дагестан, таким образом количество погибших достигло 30 человек, сообщают в пресс-службе МЧС.

    09:17Мантуров анонсировал скорый старт выпуска машин на экс-заводе Volkswagen в Калуге

    Производство автомобилей на экс-заводе Volkswagen в Калуге начнется до конца этого года, сообщает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

    09:09Бербок отменила поездку по Индо-Тихоокеанскому региону из-за поломок самолета

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена отменить запланированную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за постоянных поломок правительственного самолета. Глава МИД ФРГ дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, но возвращалась из-за технических дефектов судна.

    15 августа 2023, 10:28

    На «Армии» рассказали о представленной на форуме трофейной технике

    Организаторы: Более 870 трофеев СВО, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на «Армии»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлены на выставке трофеев СВО на форуме «Армия-2023», сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

    Согласно сообщению пресс-центра, участники и гости форума могут посетить экспозицию трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе проведения СВО, передает ТАСС.

    Особое внимание посетителей выставки вызовет сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, американский БТР М-113, а также техника украинского ВПК, включая модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины «Варта», «Козак» и «Тритон», легкобронированный катер «Калкан-П» с бортовым номером BG-309, разработанный бывшим украинским заводом «Лиман» для береговой охраны Украины.

    Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon.

    Ранее источник сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия–2023» планируется показать трофейную технику НАТО.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 12:41
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    «Диалог» двух героев анекдота с финскими именами он опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив его иллюстрацией.

    – Пекка, зачем наша страна вступила в НАТО?
    – Нам угрожают русские.
    – А почему они нам угрожают?
    – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (32)
    14 августа 2023, 19:02
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки

    Институт космических исследований РАН показал первые снимки с «Луны-25»

    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    @ iki.cosmos.ru

    Tекст: Валентина Григоренко

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал первые снимки с автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая совершает перелет к естественному спутнику Земли.

    В сообщении на сайте ИКИ РАН говорится, что камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики, передает ТАСС.

    Отмечается, что на этих снимках показаны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. В ИКИ РАН уточнили, что на третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

    В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Как указали в ИКИ РАН, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.

    В понедельник Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно.

    Коментарии (37)
    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (28)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (29)
    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (18)
    14 августа 2023, 12:59
    В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов
    В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице двух нелегальных мигрантов заподозрили в избиении сотрудника полиции, заведено дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    Инцидент произошел ночью 12 августа, подозреваемые из Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения напали на полицейского на крыльце кафе, сообщила Иванова, передает РИА «Новости».

    Правоохранитель прибыл туда для пресечения противоправных действий подозреваемых.

    Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нападавшие задержаны, предъявлено обвинение. В ходе допроса один признал вину частично, второй – не признал.

    Нападавшие находились в столице нелегально. В кафе, где произошло ЧП, установлены еще восемь человек, нарушивших миграционное законодательство.

    СК намерен запросить арест подозреваемых. Остальных нелегалов планируется привлечь к административной ответственности.

    В московском ГУ МВД указали, что пострадавшим оказался сержант, у него ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи он продолжил несение службы.

    В сентябре 2022 года в метро Москвы полиция задержала мигранта, который избил несовершеннолетнего.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 21:59
    Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Зампред Совбеза Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как нейросеть компании «Шедеврум» «отказалась» нарисовать вооруженного украинца.

    В своем Telegram-канале Медведев написал, что попросил программу сгенерировать картинку. По запросу «русский с автоматом в руках» – сделала», а по запросу «украинец с автоматом в руках» программа отказалась генерировать изображение. Зампред СБ РФ отметил, что отказ обоснован тем, что это «противоречит политике приложения».

    «И теперь не знаю – хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские – агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны – нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», – написал Медведев.

    Ранее Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    Коментарии (23)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (38)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (16)
    14 августа 2023, 17:35
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок

    Партнер агентства «Автостат» Моржаретто: Отключение от западного ПО доставит неудобства только владельцам самых дорогих авто

    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обновления для продвинутых автомобилей будут привозить из-за границы на флешке либо в России разработают свое собственное программное обеспечение, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя полное отключение российских дилеров Mercedes-Benz от ПО.

    СМИ сообщили, что автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своих онлайн-систем программного обеспечения (ПО), с помощью которых в том числе проводились техобслуживание и выявление проблем. Отмечается, что теперь обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

    «Без обновления ПО обойтись практически невозможно. Это, конечно, неприятная новость, но, с другой стороны, об этом было уже давно объявлено. Причем об аналогичных намерениях говорит и BMW, и Audi, и Volkswagen. Будем учиться жить в новых условиях», – говорит Моржаретто.

    При этом он отмечает, что отключение от ПО доставит неудобства лишь обладателям лишь наиболее технически сложных автомобилей, которые были выпущены за последние пять лет. А владельцы более старых моделей окажутся в итоге в выигрыше. В их машинах не так много сложных комплектующих, поэтому без специального программного обеспечения при диагностике можно будет обойтись, воспользовавшись ручной диагностикой мастеров.

    «Сами дилеры, которые перестали быть официальными, теперь пытаются как-то решить этот вопрос. И выход, на самом деле, есть. Компания Tesla Motors, например, никогда не имела представительства в России, но эти машины у нас ездили, а обновления ПО привозили из Европы на флешках, условно говоря. Так и здесь будет: что-то привезут на флешках, а что-то наши умельцы сами разработают. Уже есть попытки разработать обходные варианты, свое программное обеспечение внедрить», – делится эксперт.

    Собеседник призывает очень внимательно следить за ключами от современных автомобилей, поскольку при их утере будет крайне сложно сделать новые. Также он предупредил, что мастерам тяжело будет заниматься ремонтом продвинутых машин, увеличится время диагностики. А в случае поломки какого-то элемента будет труднее оперативно найти и заказать деталь, ведь единая сеть, которой были связаны официальные дилеры, разорвана.

    Ранее дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 18:37
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидация батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил снята на камеру беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.

    На видеозаписи запечатлено уничтожение батареи ЗРК С-300 ВСУ в Николаевской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как боеприпас поражает ракетную установку, раздается сильный взрыв, один заряд, вероятно, сдетонировав, устремляется в небо.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в ЛНР и ДНР.

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    14 августа 2023, 22:49
    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв

    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погибли два человека

    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.

    В Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС сообщает, что информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка поступило в 22.20.

    Пожар охватил площадь в 100 кв. м.

    В ликвидации задействованы четыре единицы техники. По предварительным данным, в очаге горения находятся баллоны с азотом.

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    15 августа 2023, 07:53
    Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек

    Глава Дагестана Меликов: Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек

    Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек
    @ кадр МЧС России

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате взрыва и последующего пожара на автозаправочной станции в Махачкале пострадали 102 человека, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он также подтвердил число погибших – 27 человек.

    Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане. В этот день будут приспущены государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и телепрограммы, сообщили в Telegram-канале администрации главы республики.

    На заседании оперштаба Меликов сообщил, что власти Дагестана выделят 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Получившим тяжкий вред здоровью – 400 тыс. рублей. Легкий вред здоровью – 200 тыс. рублей.

    Напомним, число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на АЗС в Махачкале достигло 27 человек. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано.

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