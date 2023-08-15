Доллар в первую минуту после открытия торгов упал на 5 рублей

Рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро

Tекст: Ольга Никитина

Так, курс доллара по состоянию на 07.03 мск снижался на 0,57% – до 97,1 рубля. Евро терял 0,71%, опускаясь до 106,29 рубля, передает ТАСС.

Юань снижался на 0,71%, до отметки в 13,3 рубля.

При этом в первую минуту торгов доллар резко потерял более чем 5 рублей, опустившись до 92,61 рубля, сообщает РБК.

К 7.15 мск доллар ускорил снижение. Американская валюта теряла 1,89%, опускаясь до отметки 95,82 рубля. Евро падал на 2,39% – до 104,5 рубля. Курс юаня находился на отметке 13,083 рубля, китайская валюта теряла 2,29%.

Газета ВЗГЛЯД писала об экстренных мерах, которые принимает Центральный банк для поддержки курса национальной валюты.