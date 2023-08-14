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Экс-генерал СБУ приговорен на Украине за госизмену
Бывший генерал СБУ Шайтанов приговорен на Украине за госизмену к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине отправил бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества за госизмену и покушение на теракт, сообщил офис генпрокурора Украины.
Бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ Шайтанова признали виновным в государственной измене, оконченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, передает ТАСС.
Приговором суда ему назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Шайтанов был задержан в апреле 2020 года.
В начале апреля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Позже Наумов был задержан за контрабанду валюты и драгоценностей в Сербии.