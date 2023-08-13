Над Белгородской областью уничтожен третий за день украинский беспилотник

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что около 13.30 мск ВС РФ пресекли третью за день попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Отмечается, что средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Как указали в ведомстве, пострадавших и разрушений в областях нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

В воскресенье ночью киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.