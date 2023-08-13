Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

Минобороны: ВС России пресекли две попытки атаки БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что около 11 часов утра и около 11:30 мск ВС РФ пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Отмечается, что средствами ПВО беспилотники были обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей.

Как указали в ведомстве, пострадавших и разрушений в областях нет.

Ранее Минобороны России сообщили, что в воскресенье ночью киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.