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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ВС России пресекли две попытки атаки БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что около 11 часов утра и около 11:30 мск ВС РФ пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
Отмечается, что средствами ПВО беспилотники были обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей.
Как указали в ведомстве, пострадавших и разрушений в областях нет.
Ранее Минобороны России сообщили, что в воскресенье ночью киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области.