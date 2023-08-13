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Польский премьер обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов
Польский премьер Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы страны было совершено за год, отметив, что в этой ситуации виноваты Россия и Белоруссия.
Как указал Моравецкий в интервью Corriere della Sera, на Польшу уже около двух лет происходят нападения со своей восточной границы с Белоруссией. Он назвал это совместным планом Москвы и Минска, которые желают дестабилизировать весь Евросоюз. Для этого, по его словам, российская и белорусская стороны цинично использовали мигрантов, поскольку хотят нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство Европы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в 2023 году около 16 тыс. мигрантов совершили попытки нелегального пересечения границы, и добавил, что это уже является угрозой для Польши.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что представитель польской погранохраны вытеснили через границу на территорию Белоруссии пятерых мигрантов.