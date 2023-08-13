Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении

Tекст: Антон Антонов

Зыбинский сообщил, что российские военные разгромили до взвода пехоты ВСУ у населенного пункта Ольшана, передает ТАСС.

Украинские войска попытались вернуть утраченные позиции и провели две контратаки у Синьковки и урочища Маньковка, но атаки были «успешно отражены» российскими военными, ВСУ потеряли «до взвода живой силы», сообщил Зыбинский.

Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по опорному пункту ВСУ у Синьковки. У балки Шевцов Яр «Ланцетом» уничтожена польская САУ Crab. Кроме того, ВСУ попытались атаковать у Новоселовского, но в результате ударов российской артиллерии украинские войска потеряли до взвода живой силы.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражено пять попыток украинских атак. ВСУ потеряли свыше 80 человек, а также БМП, бронированную машину и 120-мм миномет, передает РИА «Новости».

На сватовском направлении ВСУ предприняли попытки двух атак, но в результате работы российских артиллерии и авиации потерял до 10 человек и боевую бронированную машину. Российские Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по украинским позициям и полевому складу боеприпасов «в районе Невское, Пролетарское».

Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украинские власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.