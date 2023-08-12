Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
Посол Антонов: Ввод новых санкций против России указывает на провал ограничительной политики США
Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, даже русофобам в США стало предельно ясно, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет нашей страны Западу не удалось. Этот факт, отметил глава российской дипломатической миссии, подтверждается специалистами Всемирного банка и МВФ.
Российское руководство, по словам Антонова, купирует западные атаки в области экономики, что позволяет народу России с уверенностью смотреть в будущее.
Между тем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы, заключил дипломат.
Накануне сообщалось, что США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России. Под ограничительные меры попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.