  • Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
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    Украинские военкомы ответят за рейтинг Зеленского
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера
    Таджикистан направил в Россию инспекции для проверки условий жизни мигрантов
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    Египет отказался поставлять оружие Украине
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    В Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    Прокуратура проверит актера Панина на публичные призывы к терроризму
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    16 комментариев
    Новости
    01:38Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США

    Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    01:09Белый дом объяснил, почему Байден считает Китай «тикающей бомбой»

    Президент США Джо Байден, называя Китай «тикающей часовой бомбой», имел в виду внутренние проблемы, с которыми сталкивается КНР, пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    00:31В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных

    В результате атаки французских военнослужащих на солдат Национальной гвардии Нигера, которая произошла 9 августа, погибли пятеро солдат гвардии, еще четверо пострадали, пишут СМИ со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

    00:04В Дагестане более 100 жителей двух сел устроили массовую потасовку

    Вечером пятницы, 11 августа, между жителями двух дагестанских сел – Шумелик и Батыр-Мурза – произошла массовая потасовка, участие в которой принимали больше сотни человек, сообщили в управлении МВД по Дагестану.

    23:37Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    23:16Сотрудникам Минцифры запретили технику Apple

    Министерство цифрового развития России ввело запрет на использование устройств от американской корпорации Apple в служебных целях, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

    22:49Правительство Болгарии прекратило аренду «Лукойлом» терминала Росенец

    Правительство Болгарии приняло решение уведомить «Лукойл нефтохим Бургас» о прекращении договора аренды нефтяного терминала Росенец, сообщила правительственная пресс-служба.

    22:29Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    22:09В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    21:59Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    21:56Экс-президент ЮАР Зума отпущен на свободу

    Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума прибыл в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу, его помиловали, сообщила медиагруппа SABC.

    21:48Украина решила приостановить безвизовый режим с Израилем

    Украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, сообщили СМИ.

    21:41Эксперт: Отставкой военкомов Зеленский пытается удержаться на посту президента

    Не исключено, что отставка военкомов напрямую связана с предстоящими выборами на Украине. Однако коррупцию победить Зеленский не сможет, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных начальников военкоматов.

    21:34В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    21:25В России решили изменить возраст предоставления отсрочки от призыва для IT-специалистов

    Минцифры РФ намерено подготовить изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IТ-отрасли, будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу, сообщил в рамках форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.

    12 августа 2023, 01:38

    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США

    Посол Антонов: Ввод новых санкций против России указывает на провал ограничительной политики США

    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Как подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, даже русофобам в США стало предельно ясно, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет нашей страны Западу не удалось. Этот факт, отметил глава российской дипломатической миссии, подтверждается специалистами Всемирного банка и МВФ.

    Российское руководство, по словам Антонова, купирует западные атаки в области экономики, что позволяет народу России с уверенностью смотреть в будущее.

    Между тем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы, заключил дипломат.

    Накануне сообщалось, что США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России. Под ограничительные меры попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (14)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (11)
    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

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    10 августа 2023, 15:14
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    Сообщается, что доходы России в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом, составив 8,66 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС –  тревожный знак», – пишут обозреватели Handelsblatt. Россия зарабатывает больше на экспорте энергоносителей, поэтому находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

    По словам главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции будут эффективны только против стран, использующих кредиты от иностранных инвесторов на мировом рынке, но Россия к ним не относится.

    Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла 430 долларов.

    Коментарии (3)
    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

    Коментарии (13)
    11 августа 2023, 22:29
    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    Минобороны: Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения

    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что это произошло в пятницу с 02.13 до 02.20. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, передает ТАСС.

    Эти же самолеты, как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

    Создавая такие инциденты, коалиция США создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики, подчеркнул Кулить.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.

    Коментарии (18)
    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

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    11 августа 2023, 14:54
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США

    Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»

    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    «Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.

    По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.

    На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.

    Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.

    Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».

    Коментарии (29)
    9 августа 2023, 05:54
    Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

    Сенатор США Менендес обратился к президенту Киргизии Жапарову с призывом соблюдать санкции против России

    Tекст: Антон Антонов

    Киргизия, которая была «сияющим маяком демократии в Центральной Азии», вступила на «опасный путь к автократии», заявил американский сенатор Роберт Менендес в письме президенту Киргизии Садыру Жапарову.

    В письме Менендес, который руководит комитетом Сената США по иностранным делам, выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес Киргизии в «содействии» обходу международных санкций против России. Сенатор считает, что власти Киргизии должны оперативно расследовать обвинения. Он призвал Киргизию ввести «более надежные процедуры», чтобы помешать «незаконному потоку товаров» в Россию, передает РИА «Новости».

    Напомним, США пытаются разорвать финансовые и торговые связи Москвы со среднеазиатскими государствами, выбрав Киргизию главным объектом для предупреждения о недопустимости нарушений. По мнению экспертов, Вашингтон выбрал ее как наименее значимого для США партнера в регионе.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

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    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

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    9 августа 2023, 13:01
    Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    Украина с февраля 2022 года получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных маши и бронеавтомобилей, более 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии и десятки современных западных РСЗО и ЗРК, заявил глава ведомства. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Совокупный объем помощи стран Североатлантического альянса, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд долларов. США постоянно повышают ставки, вынуждая союзников поставлять все более дальнобойное и смертоносное оружие, подчеркнул Шойгу.

    Например, в мае киевский режим получил британские авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа сообщала, что Вашингтон выделил Киеву с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов. Отмечалось, что это крупнейший объем поддержки, которую США выделяли другой стране со Второй мировой войны.

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    10 августа 2023, 21:57
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена сумасшедшим, следует из публикации в социальной сети Truth Social.

    «Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа.

    Бывший президент назвал своего политического оппонента «бредящим безумцем». Он подверг критике миграционную политику Байдена и использование «министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Трамп добавил, что в лице Байдена страна столкнулась с катастрофой.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

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