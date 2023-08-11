СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

  • Зеленский решил уволить всех областных военкомов
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    На Западе поспорили о причинах провала контрнаступления ВСУ
    Очевидцы рассказали о падении украинского дрона на Карамышевской набережной в Москве
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    ЭКОВАС договорилось начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»
    ПВО сбила беспилотник над Москвой
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС
    Запад оценил успех «Луны-25» как способность России противостоять санкциям
    Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»
    Семьям погибших от взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    14 комментариев
    Новости
    15:33 Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией

    Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

    15:25СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    15:17Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

    Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    15:10На базе Центра знаний «Машук» обсудили создание образовательных событий

    На базе Центра знаний «Машук» прошла конференция «Формирование системы образовательных событий модуля «Основы российской государственности».

    15:07Запад оценил успех «Луны-25» как способность России противостоять санкциям

    Успех запуска первой в истории современной России миссии на Луну «Луна-25» может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям, заявила обозреватель газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс.

    14:58Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    14:56Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

    Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в день премьеры своего фильма «Большой дом» рассказал участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», что формирует культурный код российского искусства.

    14:54На Западе заявили о разогретой космической гонке России и США после пуска «Луны-25»

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    14:50Дети из новых регионов стали участниками II Международного культурного форума

    В Москве на площадке Новой Третьяковки открылся II Международный детский культурный форум, который объединил более 2 тыс. участников из 89 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, именитых деятелей культуры и искусства, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

    14:41Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

    Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве, тема была поднята в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

    14:39В МИД Украины назвали главную проблему для успеха контрнаступлении ВСУ

    Наступление ВСУ идет медленно, самая главная проблема – это сильные оборонительные позиции российских войск, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

    14:36Детей унесло потоком воды в трубу во время потопа в Приморье

    В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района во время потопа поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, дети погибли.

    14:32WP: Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета

    Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

    14:29Семьям погибших из-за взрыва в Сергиевом Посаде решено выплатить по 2 млн рублей

    Семьям погибших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей, получившим травмы – от 100 до 500 тыс. рублей, сообщает глава Московской области Андрей Воробьев.

    14:27Лукашенко обсудил с Путиным инициативу Игр стран БРИКС

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудили в том числе инициативу проведения Игр стран БРИКС.

    11 августа 2023, 15:25

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    8 августа 2023, 16:08
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    На Западе признали невозможность Украины переломить ход конфликта
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными.

    «В ближайшие пару недель будет ясно, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, то, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне маловероятно», – сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

    Член Палаты представителей Майк Куигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими командирами, обучающими украинские бронетанковые силы, заявил, что сейчас самое тяжелое время конфликта.

    Как пишет издание, основной проблемой для украинских сил является сложность прорыва многоуровневых оборонительных рубежей России на востоке и юге Украины. Украинские силы понесли там ошеломляющие потери, что вынудило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить потери, говорится в статье.

    «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», – сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их?» – отметил он.

    Многие официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, дает украинским силам ограниченное окно для продвижения вперед.

    Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс показал трудности с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, для чего требуется всего лишь восемь недель обучения обращению с западными танками и другими новыми системами вооружения. Отсутствие прогресса на местах – одна из причин, по которой украинские силы чаще наносят удары на территории России, «чтобы попытаться показать уязвимость России», – сказал высокопоставленный военный источник из США.

    Некоторые официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами вызовет «игру обвинений» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может привести к расколу внутри альянса.

    Ранее во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США.

    Коментарии (7)
    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    10 августа 2023, 15:14
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    Сообщается, что доходы России в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом, составив 8,66 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС –  тревожный знак», – пишут обозреватели Handelsblatt. Россия зарабатывает больше на экспорте энергоносителей, поэтому находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

    По словам главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции будут эффективны только против стран, использующих кредиты от иностранных инвесторов на мировом рынке, но Россия к ним не относится.

    Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла 430 долларов.

    Коментарии (3)
    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

    Коментарии (13)
    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 05:54
    Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

    Сенатор США Менендес обратился к президенту Киргизии Жапарову с призывом соблюдать санкции против России

    Tекст: Антон Антонов

    Киргизия, которая была «сияющим маяком демократии в Центральной Азии», вступила на «опасный путь к автократии», заявил американский сенатор Роберт Менендес в письме президенту Киргизии Садыру Жапарову.

    В письме Менендес, который руководит комитетом Сената США по иностранным делам, выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес Киргизии в «содействии» обходу международных санкций против России. Сенатор считает, что власти Киргизии должны оперативно расследовать обвинения. Он призвал Киргизию ввести «более надежные процедуры», чтобы помешать «незаконному потоку товаров» в Россию, передает РИА «Новости».

    Напомним, США пытаются разорвать финансовые и торговые связи Москвы со среднеазиатскими государствами, выбрав Киргизию главным объектом для предупреждения о недопустимости нарушений. По мнению экспертов, Вашингтон выбрал ее как наименее значимого для США партнера в регионе.

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    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

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    9 августа 2023, 17:25
    Китай упростил получение виз для российских туристов

    Российским туристам разрешили не сдавать биометрию для визы в Китай

    Китай упростил получение виз для российских туристов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские туристы освобождаются от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до конца 2023 года, сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

    Отмечается, что освобождаются от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз для бизнеса (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) и виз для членов экипажей (C), передает ТАСС.

    Ранее посольство КНР в РФ сообщило, что в Москве с 7 августа открылся китайский визовый сервисный центр.

    Коментарии (0)
    9 августа 2023, 13:01
    Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил свыше 150 млрд долларов в виде военной помощи с февраля 2022 года, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    Украина с февраля 2022 года получила сотни танков, более 4 тыс. боевых бронированных маши и бронеавтомобилей, более 1,1 тыс. орудий полевой артиллерии и десятки современных западных РСЗО и ЗРК, заявил глава ведомства. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Совокупный объем помощи стран Североатлантического альянса, Евросоюза и их партнеров превысил 160 млрд долларов. США постоянно повышают ставки, вынуждая союзников поставлять все более дальнобойное и смертоносное оружие, подчеркнул Шойгу.

    Например, в мае киевский режим получил британские авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow.

    Ранее газета Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа сообщала, что Вашингтон выделил Киеву с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов. Отмечалось, что это крупнейший объем поддержки, которую США выделяли другой стране со Второй мировой войны.

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    9 августа 2023, 12:19
    МИД оценил последствия для отношений с Китаем из-за отказа въезда туристам

    МИД заявил об отсутствии последствий для отношений России и Китая из-за отказа въезда туристам в Астрахани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ситуация с отказом 29 июля пяти китайцам во въезде в Россию через границу с Казахстаном не имеет политического подтекста, она не отразится на отношениях двух стран, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    Произошедший в автомобильном пункте пропуска в Астрахани 29 июля случай с отказом пяти китайским гражданам в проезде в Россию находится вне политического контекста, сказал Зайцев, передает ТАСС.

    Он выразил уверенность, что произошедшее никак не скажется на двусторонних отношениях России и Китая. Раздувание шумихи из этого случая выгодно недоброжелателям обеих стран, которые пытаются вбить клин в дружбу государств, заключил дипломат.

    Ранее посольство КНР в России попросило российскую сторону расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана. Отмечалось, что им отказали, так как цель поездки, указанная в заявлении при получении визы, «не совпадала с реальной ситуацией».

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    10 августа 2023, 21:57
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена сумасшедшим, следует из публикации в социальной сети Truth Social.

    «Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа.

    Бывший президент назвал своего политического оппонента «бредящим безумцем». Он подверг критике миграционную политику Байдена и использование «министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Трамп добавил, что в лице Байдена страна столкнулась с катастрофой.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

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    11 августа 2023, 14:08
    Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»

    Американист Дудаков: Критика в адрес Китая необходима Байдену по двум причинам

    Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    С помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье. Другое дело, что на фоне агрессивной риторики Белый дом действительно принимает жесткие решения в отношении КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джо Байден назвал Китай «часовой бомбой».

    «Байдену выгодно подогревать антикитайскую истерику и выглядеть жестким ястребом. Враждебные высказывания в отношении Пекина позволяют перебить негатив вокруг обвинений президента США в коррупции. В частности, представленную недавно в американском Конгрессе информацию о том, что семья главы государства получила 20 млн долларов от иностранных олигархов», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, более 80% американцев относятся к КНР негативно. К тому же, в глазах населения Поднебесная выглядит большей угрозой, чем Россия. Поэтому использование антикитайской риторики Байденом направлено и на увеличение своего рейтинга перед предстоящими выборами. Президент стремится представить себя защитником США от угрозы со стороны Пекина, что поддерживает большинство граждан», – сказал эксперт.

    «Реакция Китая будет довольно сдержанной, так как заявление президента США – только риторика. К тому же, в последнее время Байден начал уж слишком часто негативно высказываться о КНР. Отвечать на каждую случай критики Пекину попросту не с руки: у пресс-службы местного МИД имеются куда более важные дела», – подчеркивает собеседник.

    Другое дело – действительно жесткие решения Вашингтона. Среди них, например, недавний указ Байдена о сокращении инвестирования в КНР, перенос американского производства из Поднебесной, а также усиление военного присутствия Штатов на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе. Если риторика перерастает в реальные угрозы, Китай всегда достаточно быстро отвечает Штатам. Однако недавние слова Байдена – не тот случай», – резюмировал Дудаков.

    Накануне президент США Джо Байден, выступая в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой». Американский лидер отметил, что Пекин столкнулся с экономическими сложностями, включая высокий уровень безработицы, а «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».

    При этом Байден заверил, что стремится наладить «рациональные» отношения между Вашингтоном и Пекином. Он сказал, что не хочет вредить КНР, но при этом «следит» за этой страной.

    Ранее Джо Байден уже делал жесткие заявления в отношении Китая. В июне на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии президент США назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Тогда МИД Китая выразил протест против недружелюбных высказываний американского руководителя.

    В Вашингтоне не ограничились лишь антикитайской риторикой. Недавно президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, включая разработку полупроводников.

    Представитель Белого дома пояснил, что указ дает Минфину США возможность «регулировать определенные инвестиции в структуры» в Китае, если речь идет о «полупроводниках, микроэлектронике, квантовых информационных технологиях и некоторых системах искусственного интеллекта». Бизнесу предписывается информировать о таких инвестициях, а часть из них запретят.

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    9 августа 2023, 02:52
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии
    @ Brian Ferguson/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить уточнил, что «сближение составило менее 100 метров по высоте», при этом MQ-9 не был деконфликтован. По словам контр-адмирала, столкновения не произошло, так как российские летчики вовремя приняли необходимые меры, чтобы его избежать.

    Всего за сутки западная коалиция десять раз допустила нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, истребители F-16, F-35, Typhoon и Rafale, а также беспилотники MQ-1C и самолет-разведчик MC-12W допустили 16 нарушений в районе Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, это уже не первый подобный инцидент. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии указывал, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США коалиция, авиация которой нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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