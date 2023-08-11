Мишустин: Стабильность бюджета должна быть обеспечена с учетом оборонных задач

Мишустин: Стабильность финансов и бюджета должна быть обеспечена с учетом оборонных задач

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил председатель правительства участникам совещания по экономическим вопросам, необходимо учитывать все возможные риски, оперативно на них реагировать, делать все, что нужно для сохранения финансовой и бюджетной стабильности, для обеспечения устойчивого роста, особенно принимая во внимание стоящие сложные задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, по безусловному выполнению всех социальных обязательств и структурной трансформации нашей экономики, передает ТАСС.

По словам Мишустина, за семь месяцев ненефтегазовые доходы выросли примерно на 20%, активно повышаются и нефтегазовые поступления: по итогам июля – почти на 5% к уровню прошлого года. «Мы рассчитываем, они будут расти в ближайшие месяцы», – заключил Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года размер дефицита бюджета составит 2–2,5% ВВП, государство сможет профинансировать решение стоящих перед Россией задач.