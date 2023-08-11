Цены на нефть снизились

Мировые цены снизились и готовятся показать минимальную динамику за семь недель

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.35 снижается на 0,1%, достигая 86,31 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,11%, до 82,73 доллара, передает РИА «Новости».

В итоге в конце недели стоимость Brent может вырасти на символические 0,05%, а WTI –снизиться на 0,12%. До этого на протяжении шести недель шел непрерывный рост нефтяных котировкок.

С последнего понедельника на нефтяной рынок влияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, продление на сентябрь добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией, а также опасения возможной угрозы российским поставкам из-за напряженности в Черном море поддерживали рост. Но инвесторы реагировали и на слабые показатели экономической статистики из Китая.