Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.5 комментариев
Цены на нефть снизились
Мировые цены снизились и готовятся показать минимальную динамику за семь недель
Мировые цены в пятницу снизились: котировки могут показать минимальную динамику за последние семь недель.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.35 снижается на 0,1%, достигая 86,31 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,11%, до 82,73 доллара, передает РИА «Новости».
В итоге в конце недели стоимость Brent может вырасти на символические 0,05%, а WTI –снизиться на 0,12%. До этого на протяжении шести недель шел непрерывный рост нефтяных котировкок.
С последнего понедельника на нефтяной рынок влияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, продление на сентябрь добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией, а также опасения возможной угрозы российским поставкам из-за напряженности в Черном море поддерживали рост. Но инвесторы реагировали и на слабые показатели экономической статистики из Китая.