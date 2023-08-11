Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
Во Франции резко раскритиковали «сумасшедший» шаг Польши
Французский политик Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне
Решение польских властей направить военных к границе с Белоруссией является безумием, это может спровоцировать третью мировую войну, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что из-за существующих правил если Польша вступит в войну, государства – члены Североатлантического альянса и Европейского союза будут обязаны «последовать за ней».
«Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне», – написал французский политик, призвав оставить это, передает РИА «Новости».
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, республика намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.