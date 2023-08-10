Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении

«Sputnik Армения»: Концерт Little Big в Ереване 12 августа отменили за высмеивание христианских ценностей

Tекст: Ольга Никитина

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Ранее в четверг адвокат Ара Зограбян сообщил, что 1 тыс. 257 граждан Армении за сутки подписали обращение в генеральную прокуратуру республики, потребовав завести уголовное дело в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и отменить его концерт в Ереване.

Адвокат напомнил, что Прусикин осквернил христианский крест, когда использовал его как скейтборд. Кроме того, музыкант переоделся священнослужителем в Рождество, высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан, указал Зограбян.

В июне 2022 года стало известно, что участники группы Little Big уехали из России в США.