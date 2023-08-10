Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
Христианская общественность отменила концерт Little Big в Армении
«Sputnik Армения»: Концерт Little Big в Ереване 12 августа отменили за высмеивание христианских ценностей
В Ереване отменен концерт музыкальной группы Little Big, который планировался на 12 августа. Организаторы заявили, что не могут гарантировать соблюдение мер безопасности на мероприятии.
Деньги за билеты автоматически вернут покупателям на карту в течение двух недель, сообщает «Sputnik Армения».
Ранее в четверг адвокат Ара Зограбян сообщил, что 1 тыс. 257 граждан Армении за сутки подписали обращение в генеральную прокуратуру республики, потребовав завести уголовное дело в отношении лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и отменить его концерт в Ереване.
Адвокат напомнил, что Прусикин осквернил христианский крест, когда использовал его как скейтборд. Кроме того, музыкант переоделся священнослужителем в Рождество, высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан, указал Зограбян.
В июне 2022 года стало известно, что участники группы Little Big уехали из России в США.