Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки
Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тысяч – до 9,5 млн баррелей в сутки
В России добыча нефти в июне снизилась к уровню мая на 100 тыс. баррелей – до 9,5 млн баррелей в сутки, следует из данных актуального доклада ОПЕК.
Отмечается, что добыча жидких углеводородов в России в июне снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 100 тыс. баррелей в сутки и составила в среднем 10,8 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Так, из этого объема 9,5 млн баррелей в сутки приходится на нефть и 1,3 млн баррелей в сутки на конденсат.
Сообщается также, что страны ОПЕК+ в целом сократили добычу нефти в июле на 912 тыс. бареллей в сутки.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль России функционирует стабильно, а на добычу влияют только договоренности в рамках ОПЕК+.