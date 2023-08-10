Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тысяч – до 9,5 млн баррелей в сутки

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что добыча жидких углеводородов в России в июне снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 100 тыс. баррелей в сутки и составила в среднем 10,8 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Так, из этого объема 9,5 млн баррелей в сутки приходится на нефть и 1,3 млн баррелей в сутки на конденсат.

Сообщается также, что страны ОПЕК+ в целом сократили добычу нефти в июле на 912 тыс. бареллей в сутки.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль России функционирует стабильно, а на добычу влияют только договоренности в рамках ОПЕК+.

