В Минэнерго заявили о сокращении до минимума дисконта на российские нефть и уголь

Министр Шульгинов: Дисконт на российскую нефть к Brent сократился до менее 15 долларов за баррель

Tекст: Ольга Никитина

Шульгинов в интервью ТАСС перед саммитом Россия – Африка сообщил, что за российскую нефть ведется конкуренция, что способствует восстановлению рыночных отношений.

Нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль России функционирует стабильно, а на добычу влияют только договоренности в рамках ОПЕК+, подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, отметил министр, России удалось сократить размер дисконтов на уголь до минимума и стабилизировать транспортно-логистические потоки. Он отметил «особенности» доставки на Балтику, и подчеркнул, что в целом российский уголь востребован на мировом рынке.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия избавилась от санкционного дисконта.