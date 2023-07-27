Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.20 комментариев
В Минэнерго заявили о сокращении до минимума дисконта на российские нефть и уголь
Министр Шульгинов: Дисконт на российскую нефть к Brent сократился до менее 15 долларов за баррель
Размер дисконта на российскую нефть к марке Brent удалось снизить до небольших и даже очень низких значений, в настоящее время они составляют менее 15 долларов за баррель, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.
Шульгинов в интервью ТАСС перед саммитом Россия – Африка сообщил, что за российскую нефть ведется конкуренция, что способствует восстановлению рыночных отношений.
Нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасль России функционирует стабильно, а на добычу влияют только договоренности в рамках ОПЕК+, подчеркнул глава ведомства.
Кроме того, отметил министр, России удалось сократить размер дисконтов на уголь до минимума и стабилизировать транспортно-логистические потоки. Он отметил «особенности» доставки на Балтику, и подчеркнул, что в целом российский уголь востребован на мировом рынке.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия избавилась от санкционного дисконта.