На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру выпавшие на «зебру» продукты
Прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру выпавшие на «зебру» продукты из термосумки
В Сети набирает популярность видео, как неравнодушные прохожие в Петербурге помогли собрать курьеру рассыпавшиеся из термосумки продукты на пешеходном переходе.
Опубликовано видео, как курьер, переезжавший на велосипеде дорогу по пешеходному переходу, рассыпал продукты из термосумки. Неравнодушные петербуржцы прибежали на помощь молодому человеку, собрали все содержимое обратно в его сумку, передает RT.
При этом водители машин проявили вежливость и ждали пока прохожие окажут помощь незадачливому курьеру. Взаимную вежливость и поддержку зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.